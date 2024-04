Kultúra-díj

Emelkedtek a Prima Primissima díjakkal járó pénzösszegek

Megemelte a Prima Primissima díjakkal járó pénzösszegeket az alapító - tájékoztatta a Prima Primissima Alapítvány kommunikációjával megbízott ügynökség az MTI-t pénteken.



Az emelésre azért került sor, hogy díjak továbbra is méltó módon támogassák a kiemelkedő, példaértékű eredmények, életművek létrejöttét a hazai művészeti, tudományos és sportéletben - idézték a közleményben Csányi Sándort, a 2013 óta az alapítványt gondozó és finanszírozó OTP Bank elnök-vezérigazgatóját, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnökét.



A tájékoztatás szerint a Prima Primissima díjjal járó pénzösszeget ebben az évben 15 millió forintról 20 millió forintra emelték, a Prima díjjal járót pedig 5 millió forintról 8 millióra. A Junior Prima díj esetében az összeg 2 millió forintról 3 millióra, a Vármegyei Prima díjnál pedig 1 millióról 2 millió forintra emelkedett - ismertették a részleteket. A Vármegyei Prima Közönségdíj, illetve Különdíj egységesen 500 ezer forint lesz - tették hozzá.



A 30 díjazott közül évről évre a közönség is megszavazza azt az egy kiválóságot, aki elnyeri a Prima Primissima Közönségdíjat. Az ezzel az elismeréssel járó pénzösszeget is megemelték a korábbi 15 millióról 20 millió forintra - közölték. Erről a pénzösszeg felajánlója, a Prima Primissima díjat alapító Demján Sándornak az özvegye, Demján Sándorné Lídia döntött - ismertették a közleményben.



Az elmúlt két évtizedben 600 kiváló művész, tudós, sportoló, népművelő, oktató, irodalmár, ismeretterjesztő, építész lett Prima vagy Prima Primissima, ezen felül a fiatalok közül több mint 860-an, a vármegyék legjobbjai közül több mint 1000-en vehették át a díjat - emlékeztettek a közleményben. Mint írták, az elismerések - az alapítók szándéka szerint - nemcsak abban segítenek, hogy a díjazottak zavartalanul alkothassanak és átadhassák tudásukat a következő generációknak, hanem abban is, hogy minél többen találhassanak közöttük követendő példaképeket.



A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy idén a díjak átadása május 15-én kezdődik a Junior Prima Magyar zeneművészet kategóriájával, a Primák és a Prima Primissimák pedig hagyományosan december első péntekén, a Magyar Vállalkozók Napján vehetik át majd az elismeréseket.