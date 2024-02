Kultúra

Berlinale - A Dahomey című dokumentumfilm nyerte az Arany Medvét

A francia-szenegáli Mati Diop Dahomey című dokumentumfilmje kapta a legjobb filmnek járó Arany Medve-díjat a 74. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) szombat esti díjkiosztóján. 2024.02.27 17:12 MTI

Az elismerést a nemzetközi zsűri elnöke, az Oscar-díjas, kenyai származású színész-rendező, Lupita Nyong'o nyújtotta át Mati Diopnak, a gyarmati időkben elrabolt benini bronzkincsek visszaszolgáltatásáról szóló alkotásáért.



"Ahhoz, hogy újjáépítsünk, először helyre kell állítanunk, és ahhoz, hogy helyreállítsunk, igazságot kell szolgáltatnunk" - mondta Diop a díjátadó gála színpadán. A rendezőnő köszönőbeszédében - az este sok más díjazottjához hasonlóan - a gázai tűzszünetért is szót emelt.



Dokumentumfilmjében a szenegáli gyökerű rendező 26 műkincs visszatérését követte nyomon Franciaországból Beninbe. A többnyire európai múzeumokban található benini bronztárgyakat a gyarmatosítás idején rabolták el a mai Benin és Nigéria területén található egykori Dahomey királyságból a 19. század végén.



A legjobb főszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat Sebastian Stan román-amerikai színész vehette át az A Different Man című pszichológiai thrillerben nyújtott alakításáért. A legjobb mellékszereplő Ezüst Medvéjét pedig Emily Watson brit színésznő kapta a Berlinale nyitófilmjeként vetített Small Things Like These című ír-belga drámáért.



A legjobb forgatókönyvíró díját Matthias Glasnernek nyújtották át a Sterben című német filmért.



A zsűri nagydíjával Hong Szangszu dél-koreai filmrendezőt tüntették ki, az A Traveler's Needs című alkotásért, amelynek főszerepét Isabelle Huppert játszotta.



A zsűri díját L'Empire című sci-fi vígjátékáért Bruno Dumont vehette át.



A legjobb rendező Ezüst Medvéjét Nelson Carlo de Los Santos Arias kapta a Pepe című filmjéért; az alkotás narrátora egy olyan víziló szelleme, amelyet Afrikából szállítottak a kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar állatkertjébe.



Ezüst Medve-díjjal ismerték el kiemelkedő művészi hozzájárulásáért Martin Gschlacht operatőrt, a 18. században játszódó Des Teufels Bad című film fényképezéséért.



A legjobb dokumentumfilm díját Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal és Rachel Szor No Other Land című alkotása nyerte el, amely ciszjordániai palesztin falvak életét dokumentálta.



"Azért vagyok itt, hogy a díjat ünnepeljem, de nehéz ünnepelni, amikor honfitársaim tízezreit gyilkolja meg Izrael Gázában" - mondta Adra.



Yuval Abraham izraeli újságíró, a film társrendezője hozzátette: "Én izraeli vagyok, Basel palesztin. Két nap múlva egy olyan földre térünk vissza, ahol nem vagyunk egyenlők." Kijelentette: "ennek az egyenlőtlenségnek véget kell vetni".



A rövidfilmes mezőny Arany Medvéjét az argentin Francisco Lezama vette át Un Movimento Extrano című munkájáért.



A legjobb első film díját pedig Cu Li Never Cries című filmjéért a vietnámi Pham Ngoc Lan kapta.



A vasárnapig tartó 74. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon mintegy 300 filmalkotást láthatott a közönség.