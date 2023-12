Kultúra

Greta Gerwig, a Barbie rendezőnője lesz a 2024-es cannes-i fesztivál zsűrielnöke

Greta Gerwiget, a Barbie című film rendezőjét, az amerikai filmművészet egyik vezető alakját kérte fel a májusi cannes-i filmfesztivál a nemzetközi zsűri elnökének.



A 40 éves rendezőnő, aki színésznő és forgatókönyvíró is, a svéd Ruben Östlund helyét veszi át a május 14. és 25. között megrendezendő seregszemlén.



Először ül a zsűrielnöki székbe amerikai filmrendezőnő - hangsúlyozták csütörtökön a szervezők, akik arra is emlékeztettek, hogy 1966 óta nem volt ilyen fiatal elnöke Cannes-nak. Akkor a 31 éves Sophia Loren volt a zsűrielnök.



"Mélységesen szeretem a filmeket" - idézte közleményében az amerikai rendezőnőt a fesztivál. "Szeretem a filmeket készíteni, szeretem őket nézni, szeretek róluk órákat beszélgetni. Mozirajongóként Cannes mindig is a csúcsa volt számomra annak, amit a filmművészet egyetemes nyelve képviselhet" - tette hozzá.



A Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével készült Barbie az első helyen áll a Golden Globe-díjakért folytatott versenyben, ahol kilenc kategóriában jelölték. A nyáron bemutatott alkotás eddig több mint 1,44 milliárd dollár bevételt termelt.



A feminista vígjáték előtt Greata Gerwig "az amerikai független filmművészet képviselőjeként" szerzett magának hírnevet - emelte ki a fesztivál. Ő rendezte a Lady Bird (2017) és a Kisasszonyok (2019) című filmeket, és jelenleg Clive Staples Lewis Narnia krónikái című gyerekkönyv-sorozatának filmes adaptációján dolgozik a Netflix számára, valamint több mint húsz filmben színészi szerepet is vállalt. "Greta Gerwig olyan merészen testesíti meg a világmozi megújulását, hogy egyértelmű volt, hogy ráesett a választásunk" - mondta a fesztivál elnöke, Iris Knobloch és Thierry Frémaux igazgató. "A hetedik művészeten túl egy olyan korszak képviselőjeként is feltűnik, amely eltörli a határokat és keveri a műfajokat azért, hogy az intelligencia és a humanizmus győzedelmeskedjen" - tették hozzá.