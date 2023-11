Csaknem 140 millió dollárért kelt el egy Picasso New Yorkban

Csaknem 140 millió dollárért kelt el szerdán a Sotheby's New York-i árverésén Pablo Picasso Femme a la montre (Nő karórával) című festménye.



Ez az árverésen elkelt Piccasso-képek közül a második legdrágább alkotás. 2015-ben a Christie's árverési ház 179 millió dollárért adta el a művész Les femmes d'Alger című festményét.



A szerdán 139,4 millió dollárért eladott kép a Sotheby's közleménye szerint 1932-ben készült. A festmény Picasso múzsájának, Marie-Therese Walternek a portréja. A képet 1968-ban Emily Fisher Landau vásárolta meg gyűjteményébe, és hosszú ideig manhattani lakása kandallója fölött függött.



Az árverési ház nem hozta nyilvánosságra, hogy ki volt a vásárló.



A Sotheby's kétnapos aukcióján mintegy 120 alkotást bocsátottak árverésre a jövő heti hagyományos őszi aukció előtt.



Az idén márciusban, 102 évesen elhunyt Landau az 1960-as évek végén kezdett műtárgyakat vásárolni, és a világ egyik legkomolyabb modern művészeti gyűjteményét hozta létre, amelyben mások mellett Georgia O'Keeffe, Agnes Martin, Keith Haring, Robert Rauschenberg, Cy Twombly és Robert Mapplethorpe alkotásai szerepeltek.



Árverésre bocsátott kollekciójának értékét mintegy 400 millió dollárra becsülték.

