Advent - Koncertek, családi programok és iparművészeti vásár a Várkert Bazárban

Nagyszabású koncertekkel, iparművészeti vásárral és családi programokkal várja a közönséget a Várkert Bazár adventi eseménysorozata, amely november 26-án Wolf Kati lemezbemutató koncertjével kezdődik.

Sikota Krisztina, a Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató-helyettese az eseményt beharangozó szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy az immár kilencedik alkalommal megrendező programsorozatban december 17-én dupla koncertet ad a Budapest Bár olyan népszerű művészek közreműködésével, mint Behumi Dóri, Németh Juci, Rutkai Bori, Ferenczi György, Frenk, Keleti András, Kollár-Klemencz László és Mező Misi.



A Várkert sorozatai közül az Aposztróf karácsonyi különkiadással várja az érdeklődőket Angyal zenéje, gyertyafény címmel. December 12-én Juhász Anna vendége Borbás Marcsi műsorvezető-szerkesztő és Szederkényi Olga író lesz. A Rejtélyes történelem sorozatban pedig a karácsonyi ünnepkörhöz és az újévhez kapcsolódó szokásokról beszél majd Katona Csaba történész Fónagy Zoltánnal, az ELTE BTK habilitált egyetemi docensével, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával.



A hazai iparművészeti hagyomány éled újjá a Várkert Bazár aulájában megrendezendő adventi vásáron, ahol advent első három hétvégéjén népszerű dizájnerek és díjnyertes tervezők művészi munkáiból, a magyar iparművészet remekeiből válogathatnak az érdeklődők - mondta Sikota Krisztina, hozzátéve, hogy a Budavári Palotanegyedben a nemrég megújult Csikós udvarban karácsonyfával, betlehemmel és vásárral, valamint forró italokkal és ünnepi finomságokkal készülnek.



Sikota Krisztina kiemelte, hogy az összművészeti sorozatban családoknak szóló ingyenes programok is szerepelnek az adventi hétvégéken. A Várkert Bazár aulájában iparművészek közreműködésével lesznek kézművesfoglalkozások, de interaktív karácsonyi játékokkal, valamint Grecsó Krisztián költeményeire épülő zenés-verses előadással is várják a közönséget.



A programsorozat Wolf Kati énekesnő Új utakon című lemezbemutató koncertjével kezdődik. Az énekesnő elmondta, hogy ő volt az új lemez szövegírója, a dalok többek között arról szólnak, hogy milyen ennyi idősen énekesnőnek lenni, nőként a szakmában helyt állni vagy családanyának lenni.



Mesél az asztal címmel a Csikós udvarban gasztronómiai témájú szabadtéri fotókiállítás nyílik. Borbás Marcsi műsorvezető-szerkesztő elmondta, hogy a tárlat adventi és karácsonyi ételeket mutat be a Kárpát-medence magyar nyelvterületeiről 18 táblán keresztül. A tárlaton sokak számára ismeretlen ételekkel is találkozhatnak majd érdeklődők - hangsúlyozta Borbás Marcsi, aki december 9-én és 12-én rendhagyó tárlatvezetésen mutatja be a Kárpát-medencére jellemző ünnepi ételeket és a hozzájuk kötődő szokásokat ünnepi kostolóval egybekötve.

Adventi dupla koncertet ad a tíz éve alakult Bagossy Brothers Company is advent első vasárnapján, december 3-án. Bagossy Norbert, a zenekar frontembere elárulta, hogy a lemezbemutató koncerten ismert karácsonyi és egyházi dalok feldolgozásai, valamint saját ünnepi szerzemények és régi dalok is szerepelnek majd.



December 9-én ad karácsonyi koncertet Szarka Tamás Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző, aki elmondta, hogy Tánc a hóban című estjén a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium kórusával lép fel.



Az Irie Maffia Ez a család címmel ad ünnepi koncertet december 16-án fúvósokkal és gospelkórussal kiegészülve. Sena Dagadu, a zenekar énekese többek között arról beszélt, hogy az adventi időszakhoz méltó, meghitt hangulatú műsorral készülnek a közönségnek.



Sikota Krisztina felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az évben is csatlakozhatnak az adventi programok látogatói az Ökumenikus Segélyszervezet országos adománygyűjtéséhez. A Szent István-teremben, a nemrég átadott YBL6 Művészeti Térben és a Várkert Bazárban kihelyezett perselyekbe lehet majd elhelyezni a felajánlásokat, emellett az online jegyvásárlás során is lehet majd adományozni.



Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója elmondta, hogy az adományokból nemcsak az ünnepek alatt, hanem egész évben segítik a rászorulókat.