Erőszak

Ismét nagy értékű festményt rongáltak meg környezetvédő aktivisták Londonban - videó

Kalapáccsal rongálták meg Diego Velázquez egyik leghíresebb festményét környezetvédő aktivisták hétfőn a brit főváros világhírű képzőművészeti gyűjteményében, a Trafalgar téren lévő Nemzeti Galériában. 2023.11.06 20:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Just Stop Oil nevű környezetvédő csoport pólóját viselő két fiatal aktivista a 17. századi spanyol mester Vénusz tükörrel című alkotásának védőüvegét törte be több helyen. A rendőrség mindkettőjüket őrizetbe vette szándékos károkozás gyanújával.



Ugyanezt a festményt 1914-ben Mary Richardson, a nők választójogáért küzdő egykori szüfrazsettmozgalom aktivistája húsvágó késsel hasította fel.



A Just Stop Oil hétfő esti közleménye szerint a politika ugyanúgy cserben hagy mindenkit, ahogy 1914-ben is cserben hagyta a nőket, és ebben a helyzetben már nem szavakra, hanem ismét cselekvésre van szükség.



A közlemény szerint ugyanis az újonnan kitermelt nyersolaj és földgáz milliók halálát okozza majd, és ezt meg kell állítani, "ha szeretjük a művészetet, az életet és családunkat".



A mozgalom két másik tagja tavaly októberben, ugyancsak a londoni Nemzeti Galériában konzerv paradicsomlevest zúdított Vincent van Gogh egyik leghíresebb, Napraforgók című festményére, majd tenyerüket a falhoz ragasztották. A helyszínen készült videófelvétel tanúsága szerint egyikük azt kiabálta, hogy "Mi ér többet? A művészet vagy az élet? Jobban aggasztja magukat egy festmény védelme, mint az emberéleté vagy bolygónké?"



A Van Gogh-festmény keretét kisebb károsodás érte, az alkotás azonban - amelyet szintén üveglap védett - sértetlen maradt.



Az 1824-ben alapított londoni Nemzeti Galéria a világ egyik legnagyobb képzőművészeti közgyűjteménye, amelynek állandó kiállításain csaknem 2500 festmény látható. Az ingyenesen látogatható képtárat évente több mint négymillióan keresik fel.



A galériában történt hétfői újabb incidenssel egy időben a Just Stop Oil aktivistái a közeli Whitehallon, a londoni kormányzati negyed főutcáján forgalomlassító felvonulást tartottak.



A Scotland Yard hétfő esti tájékoztatása szerint a be nem jelentett demonstráció résztvevői közül a rendőrség mintegy százat őrizetbe vett.



A Just Stop Oil rendszeresen tart demonstrációkat Londonban jórészt utak lezárásával a fosszilis fűtőanyagok kitermelése és használata elleni tiltakozásul.