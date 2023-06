Kultúra

Számos koncert az idei Bánkitó Fesztiválon

Beton.Hofi és a 30Y mellett számos közismert előadó koncertjével, új színpadokkal, társadalmi kérdéseket feszegető performanszokkal, színházi műsorral, workshopokkal és előadásokkal várja a Bánkitó Fesztivál a közönséget július 13. és 16. között.



A 30Y és a Damara, Beton.Hofi, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, az Elefánt, a 6363, Barkóczi Noémi, Dé:Nash és a Galaxisok is a fesztivál idei fellépői között vannak az Analog Balaton, a Platon Karataev, a Duckshell, a Freakin' Disco, a Hakumba, a jazzbois, a Samurai Drive, Vecsei H. Miklós és a QJÚB, valamit az OBRONI mellett - áll a szervezők közleményében.



Idén a színházat kedvelő közönséget az új, szabadtéri helyszínen várják, ahol az előadások témái közt szerepel többek közt az alkoholizmus, a szerelem, a közösség, az aktivizmus, a magyarság, vagy a barátság is. Olyan független társulatok és rendezők vesznek részt a a fesztiválon, mint Willany Leó, a FÜGExTrafó, a Sztereo Akt, az AHA Kollektíva, Raubinek Lili és a Dioráma Csoport, Kőszegi Mária, a Trainingspot Társulat és a TÁP színház is.



Mindezek mellett a szervezők készülnek tudományos előadásokkal és beszélgetésekkel, amelyek a klímaválsággal, a fentartatósággal, a gyerekek közösségi-média használatával foglalkoznak, de lesz szó az oktatás, vagy a tanári pálya jövőjéről is.



Mindezeken túl lehet majd jógázni, kreatív és kézműves workshopokon megtanulni a szitanyomást, a zine készítést vagy a batikolást, a fesztivál nyilvános terei pedig idén is kortárs képzőművészeti kiállításoknak adnak helyet.



A gyerekprogramok között lesz mesekoncert és gyerek színházi előadás, a pécsi mese-tér-kép pedig a kortárs mesék és a vizuális művészet összehangolásán alapuló alkotó foglalkozást tart majd.