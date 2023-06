Kultúra

Egy évvel később kerül a mozikba az Avatar 3. és a Bosszúállók: A Kang-dinasztia is

A Disney átrendezte készülő filmjeinek tervezett bemutatóját: az Avatar 3. és a Bosszúállók: A Kang-dinasztia is egy évvel később kerül a mozikba - számolt be róla szerdán a BBC News.



A filmvállalat nem részletezte a halasztás okát. Jon Landau, az Avatar producere azonban azt írta a Twitteren, hogy több időre van szüksége a filmek készítőinek a produkciók befejezéséhez.



A forgalmazási naptár felborításának a hollywoodi írósztrájkhoz is köze lehet ágazati elemzők szerint, mivel a munkabeszüntetés miatt számos produkció leállt, s ez hatással lehet a tervezett bemutatókra.



"Az ilyen filmeket nem lehet forgatókönyv nélkül készíteni (bármit mond is néhány kritikus), és mivel a sztrájkoló írók most nem dolgoznak rajtuk, a dolgokat el kell halasztani" - magyarázta a Gizmodo médiaportál.



A Disney keddi bejelentése szerint James Cameron Avatar-sorozata jó sokat csúszik: az Avatar 3. a korábban tervezettnél egy évvel később, 2025 decemberében kerül a mozikba, az Avatar 4. 2029 decemberében, az Avatar 5. pedig csak 2031 decemberében várható.



A 68 éves Cameron ugyanakkor a közelmúltban arról is beszélt egy interjúban, hogy talán már meg sem rendezi a képzeletbeli Pandora bolygón játszódó sci-fi negyedik és ötödik részét.



A Star Wars-univerzum újabb epizódjai is késnek: a széria egyik részét 2025 decembere helyett 2026 májusában mutatják be, egy másik epizód pedig 2026 decemberétől látható majd.



A Disney legutóbbi Star Wars-filmje 2019-ben debütált a mozikban.



A forgalmazási naptár felborítása a Marvel-sorozatokat is érintette: a Bosszúállók: A Kang-dinasztia című film szintén egy évet csúszik, 2025 májusa helyett 2026 májusában kezdik vetíteni.



A további szuperhősfilmek közül a Captain America: Brave New World című produkció bemutatása 2024 májusáról 2024 júliusra csúszik, a Thunderbolts 2024 decemberében, a Penge 2025 februárjában, a Fantastic Four pedig 2025 májusában debütál az új mozis kalendárium szerint.