Kultúra

Fonogram-életműdíjat kapott Korda György és Balázs Klári

Fonogram-életműdíjat kapott Korda György és Balázs Klári. A népszerű énekes házaspár csütörtökön este, a Budapest Parkban tartott koncertjükön vette át a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) elismerését.



A Fonogram - Magyar Zenei Díj 2023 szakmai életműdíjasát szintén most hozta nyilvánosságra a Mahasz, az elismerést Kraft Tamás hangmérnök kapta - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.



Mint írták, az életműdíjat kapott Korda György 65 éve, Balázs Klári 45 éve énekel, közös színpadi jelenlétük több mint négy évtizede tart. A házaspár generációkon átívelő rajongótáborral rendelkezik, és a mai napig aktív a zenei életben.



"Ezt az elképesztő teljesítményt és a kortalan dalok fantasztikus sikerét" ismerte el a szakma, amikor a Mahasz odaítélte Korda Györgynek és Balázs Klárinak az életműdíjat - mondta Szűts László, a szervezet elnöke, aki a Budapest Park-koncerten átadta az elismerést.



Korda Györgyöt és Balázs Klárit az elmúlt évek egyik legnagyobb slágere, az újjászületett Reptér tette a fiatal korosztály körében is népszerűvé. A Budapest Airport 2021-ben újraforgatta a videóklipet, amely a YouTube-on tízmillió megtekintésnél jár. A pároshoz számos más sikerdal is fűződik, köztük a Mamma Maria, a Találd ki gyorsan a gondolatom, a Lady N vagy a Gyöngéden ölelj át.



Korda György először 1958-ban lépett színpadra, első sikerét a Szeretni kell című dallal érte el. A hatvanas évektől számít az ország egyik legnépszerűbb énekesének, rendszeresen sikerrel szerepelt a televízió és a rádió által is közvetített táncdal- és egyéb fesztiválokon, versenyeken. Minden lemeze bearanyozódott, eladásai túllépték a négymillió példányt.



Legnagyobb slágerei közé tartozik még a Virágeső, a Visszatérek én, a Bocsánat, hogyha kérdem, a Ma éjjel, az Aki melletted él, a Lady Carneval, a Barátok, amíg élünk.



A házaspár a magyar emigráció körében is rendkívül népszerű, több tucatszor hívták vissza őket Amerikába, Kanadába és Ausztráliába.



A Fonogram idei szakmai életműdíjasa, Kraft Tamás az egyik legismertebb magyar hangtechnikus, road, hangmérnök, aki több mint ötven éve dolgozik a zenei szakmában.



Szűts László a díjátadón kiemelte: fontosnak tartják, hogy az előadók mellett elismerjék a nélkülözhetetlen háttérmunkások, szakemberek teljesítményét is. Kraft Tamás a legnagyobb magyar zenekarok és világsztárok koncertjeit hangosította.

Kraft Tamás dolgozott az LGT-vel, Demjén Ferenccel, Koncz Zsuzsával, Radics Bélával, az Omegával, a Karthagóval, a Skorpióval, a Bikinivel, Tátrai Tiborral, a Piramissal, az Apostollal, a KFT-vel, Deák Bill Gyulával, Fenyő Miklóssal. Európa-szerte turnézott az Iron Maidentől Santanán át a Modern Talkingig, de Tina Turner, a Motörhead, a Dire Straits, Elton John, Phil Collins és Peter Gabriel koncertjein is dolgozott, emellett kipróbálta magát turnémenedzserként. 2018-ban neki ítélték a Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Morcz Csaba-díját.