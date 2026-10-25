Balesetveszély

Majdnem belehalt egy TikTok-kihívásba egy 12 éves fiú

Két hétig feküdt intenzív osztályon egy 12 éves szlovák kisfiú, miután egy veszélyes internetes kihívást próbáltak ki egy játszótéren. A gyermek agyvérzést és súlyos fejsérüléseket szenvedett, édesanyja most más családokat figyelmeztet. 2026.10.25 12:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Majdnem tragédiával végződött egy közösségi médiában terjedő veszélyes kihívás a szlovákiai Rado?ában. Egy 12 éves kisfiú életveszélyes sérüléseket szenvedett, amikor társaival egy elektromos roller segítségével próbáltak felgyorsítani egy játszótéri forgót.



A fiú egy iskola játszóterén tartózkodott több gyermek társaságában. Édesanyja később úgy értesült, hogy a helyszínen egy elektromos rollerrel rendelkező felnőtt férfi is jelen volt.



A társaság egy interneten látott mutatványt akart utánozni, amelynek során egy motoros jármű meghajtott kerekével rendkívül nagy sebességre gyorsítanak egy játszótéri forgót.



A kisfiú nem tudott megkapaszkodni, és a nagy sebességgel forgó szerkezetről kirepült. A földön fekve zavart állapotba került, a füléből pedig vér szivárgott.



A többi gyermek megijedt, és segítséget hívott. A fiút még a mentők érkezése előtt stabil oldalfekvésbe helyezték.



Édesanyja, amikor megérkezett és meglátta gyermeke állapotát, azonnal értesítette a mentőszolgálatot.



A kisfiút súlyos állapotban a zsolnai egyetemi kórházba szállították, ahol a vizsgálatok koponyacsonttörést a fül környékén, agyrázkódást és koponyaűri vérzést állapítottak meg.



A gyermek ezt követően 14 napot töltött az intenzív osztályon. Édesanyja beszámolója szerint az orvosok úgy vélték, rendkívüli szerencséje volt, hogy életben maradt, és nem szenvedett maradandó mozgáskorlátozottságot.



Bár a fiú már hazatérhetett, a felépülése még hosszú időt vehet igénybe. Továbbra is szédül, az orvosok egy érben kialakult vérrögöt figyelnek, és további vizsgálatok várnak rá.



Az édesanya szerint a sérülések következtében gyulladásos szövődmények, agyhártyagyulladás és epilepsziás rohamok kockázatával is számolni kell.



A kisfiú várhatóan hónapokig nem térhet vissza az iskolába. Egyelőre otthon, édesanyja segítségével próbálja folytatni a tanulást.



A család feljelentést tett. A rendőrség megerősítette, hogy vizsgálják az eset körülményeit, és azt is tisztázni kívánják, milyen szerepe lehetett a helyszínen tartózkodó felnőtt férfinak.



Zuzana ?efčíková, a zsolnai kerületi rendőrség szóvivője közölte, hogy a nyomozók jelenleg a szükséges bizonyítékokat gyűjtik, és a résztvevők életkorára, valamint az ügy érzékenységére tekintettel egyelőre nem adnak további tájékoztatást.



Az édesanya azért vállalta a nyilvánosságot, mert szeretné, ha más szülők és gyermekek is megértenék, milyen súlyos következményekkel járhat egy ártalmatlannak tűnő internetes kihívás.



Arra kéri a családokat, hogy beszélgessenek a közösségi médiában terjedő veszélyes trendekről, mert a néhány másodperces látványos videók nem mutatják meg, milyen sérüléseket okozhat egy rosszul sikerült mutatvány.



A család külön köszönetet mondott a zsolnai kórház orvosainak és ápolóinak, akiknek munkája hozzájárult a kisfiú életének megmentéséhez.