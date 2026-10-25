Balesetveszély
Majdnem belehalt egy TikTok-kihívásba egy 12 éves fiú
Két hétig feküdt intenzív osztályon egy 12 éves szlovák kisfiú, miután egy veszélyes internetes kihívást próbáltak ki egy játszótéren. A gyermek agyvérzést és súlyos fejsérüléseket szenvedett, édesanyja most más családokat figyelmeztet.2026.10.25 12:41ma.hu
Majdnem tragédiával végződött egy közösségi médiában terjedő veszélyes kihívás a szlovákiai Rado?ában. Egy 12 éves kisfiú életveszélyes sérüléseket szenvedett, amikor társaival egy elektromos roller segítségével próbáltak felgyorsítani egy játszótéri forgót.
A fiú egy iskola játszóterén tartózkodott több gyermek társaságában. Édesanyja később úgy értesült, hogy a helyszínen egy elektromos rollerrel rendelkező felnőtt férfi is jelen volt.
A társaság egy interneten látott mutatványt akart utánozni, amelynek során egy motoros jármű meghajtott kerekével rendkívül nagy sebességre gyorsítanak egy játszótéri forgót.
A kisfiú nem tudott megkapaszkodni, és a nagy sebességgel forgó szerkezetről kirepült. A földön fekve zavart állapotba került, a füléből pedig vér szivárgott.
A többi gyermek megijedt, és segítséget hívott. A fiút még a mentők érkezése előtt stabil oldalfekvésbe helyezték.
Édesanyja, amikor megérkezett és meglátta gyermeke állapotát, azonnal értesítette a mentőszolgálatot.
A kisfiút súlyos állapotban a zsolnai egyetemi kórházba szállították, ahol a vizsgálatok koponyacsonttörést a fül környékén, agyrázkódást és koponyaűri vérzést állapítottak meg.
A gyermek ezt követően 14 napot töltött az intenzív osztályon. Édesanyja beszámolója szerint az orvosok úgy vélték, rendkívüli szerencséje volt, hogy életben maradt, és nem szenvedett maradandó mozgáskorlátozottságot.
Bár a fiú már hazatérhetett, a felépülése még hosszú időt vehet igénybe. Továbbra is szédül, az orvosok egy érben kialakult vérrögöt figyelnek, és további vizsgálatok várnak rá.
Az édesanya szerint a sérülések következtében gyulladásos szövődmények, agyhártyagyulladás és epilepsziás rohamok kockázatával is számolni kell.
A kisfiú várhatóan hónapokig nem térhet vissza az iskolába. Egyelőre otthon, édesanyja segítségével próbálja folytatni a tanulást.
A család feljelentést tett. A rendőrség megerősítette, hogy vizsgálják az eset körülményeit, és azt is tisztázni kívánják, milyen szerepe lehetett a helyszínen tartózkodó felnőtt férfinak.
Zuzana ?efčíková, a zsolnai kerületi rendőrség szóvivője közölte, hogy a nyomozók jelenleg a szükséges bizonyítékokat gyűjtik, és a résztvevők életkorára, valamint az ügy érzékenységére tekintettel egyelőre nem adnak további tájékoztatást.
Az édesanya azért vállalta a nyilvánosságot, mert szeretné, ha más szülők és gyermekek is megértenék, milyen súlyos következményekkel járhat egy ártalmatlannak tűnő internetes kihívás.
Arra kéri a családokat, hogy beszélgessenek a közösségi médiában terjedő veszélyes trendekről, mert a néhány másodperces látványos videók nem mutatják meg, milyen sérüléseket okozhat egy rosszul sikerült mutatvány.
A család külön köszönetet mondott a zsolnai kórház orvosainak és ápolóinak, akiknek munkája hozzájárult a kisfiú életének megmentéséhez.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 5:36 Jávorszarvas rohant végig Debrecen utcáin - videóra vették
- 0:00 Napi előrejelzés 12 jegy számára
- 22:01 Aleksandar Vucic elismerte a választási vereséget a szerbiai választásokon
- 20:11 Az átlagosnál kissé hűvösebb, őszi idő jön
- 18:06 Fellángoltak az őrtüzek egész Székelyföldön
- 16:48 Akkor lesz ennek a kutyának gazdája, ha az állatvédőknek ötöse lesz a lottón
- 14:45 Toroczkai László október 23-i beszéde kiverte a biztosítékot a Vidéki prókátornál is
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06