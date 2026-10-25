Szerbia

Aleksandar Vucic elismerte a választási vereséget a szerbiai választásokon

Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előrehozott parlamenti választáson vasárnap este Belgrádban. 2026.10.25 22:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Aleksandar Vucic a rétegzett mintavételen alapuló előzetes adatokra hivatkozva közölte: az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű lista 135-140, míg az általa vezetett politikai tömörülés mintegy 105 mandátumot szerezhetett a 250 tagú szerb parlamentben.



Tájékoztatása szerint az Egyetemista Lista mintegy 2,2 millió, az Egyesült Szerbia pedig körülbelül 1,72 millió szavazatot kapott.



Az előzetes számítások alapján más országos lista nem jutott be a törvényhozásba, a nemzeti kisebbségek képviseletében azonban a Vajdasági Magyar Szövetség három, az albán kisebbség és a bosnyák Demokratikus Akciópárt (SDA) pedig egy-egy mandátumot szerezhetett. Hangsúlyozta, hogy ezek az adatok még nem véglegesek.