Háború

Elfogyhatnak Izrael légvédelmi rakétái

Izrael légvédelmi rendszerének kapacitása kimerülőben van, és az ország csupán 10–12 napig tudja fenntartani jelenlegi védelmi szintjét az iráni rakétatámadásokkal szemben – számolt be a Washington Post (WaPo) keddi cikke. A lap szerint az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette, hogy közvetlenül is támogatja az izraeli csapásokat Irán ellen, noha Teherán már előre figyelmeztetett: bármilyen amerikai beavatkozás „jóvátehetetlen következményekkel” járna.



Irán több hullámban indított drónokat és ballisztikus rakétákat Izrael ellen, válaszul az izraeli hadsereg múlt heti – Teherán által megelőző csapásként értékelt – támadására. Bár az Egyesült Államok katonai egységei már jelenleg is segítenek az izraeli légvédelemben, az ehhez szükséges eszközök fogyóban vannak. Az izraeli sajtó szerint egy-egy éjszaka rakétaelhárító műveleteinek költsége akár a 285 millió dollárt is elérheti.



Az amerikai lap szerint Izrael – megfelelő amerikai utánpótlás vagy katonai beavatkozás hiányában – hamarosan kénytelen lesz elkezdeni a rakéták „adagolását”. Egy meg nem nevezett forrás szerint: „Dönteniük kell majd, hogy mit akarnak elfogni. A rendszer már most túlterhelt.”



Izrael többrétegű rakétavédelmi rendszert működtet, amely magába foglalja az Iron Dome (Vas Kupola), a David’s Sling (Dávid Parittyája), valamint az Arrow (Nyíl) rendszereket is. Míg az Iron Dome hatékony a kisebb hatótávú rakétákkal – például a Hamász támadásaival – szemben, addig az iráni, nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták ellen főként az Arrow-t használják.



Tal Inbar izraeli rakétaszakértő szerint azonban a Vaskupola hatástalan a súlyosabb iráni fegyverekkel szemben. Dan Caldwell, a Pentagon volt tanácsadója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Izrael már korábban is nagy mennyiségben használta el elfogórakétáit a jemeni húszik és Irán elleni védekezés során. Ezek a rakéták rendkívül drágák, és előállításuk is hosszú időt vesz igénybe.



Donald Trump amerikai elnök többször kijelentette, hogy az USA bármikor csatlakozhat Izrael bombázó hadműveleteihez. Egyúttal „feltétel nélküli megadásra” szólította fel Teheránt, és azt állította, hogy az Egyesült Államok „teljes ellenőrzést” gyakorol Irán légtere felett. Több médium szerint Trump nyíltan célozgatott arra is, hogy az iráni legfőbb vezető, Ali Hamenei megölése „egyszerű” volna.



Irán válasza egyértelmű volt: „Nem hajolunk meg senki előtt zsarolás hatására" – közölte a teheráni külügyminisztérium, és újabb súlyos megtorlással fenyegetett bármiféle amerikai katonai lépés esetére.

Miközben a térség az újabb háború szélére sodródik, egyre világosabb, hogy Izraelnek és az Egyesült Államoknak stratégiai döntéseket kell hoznia: vagy jelentős utánpótlást és katonai segítséget nyújtanak, vagy kockáztatják, hogy a zsidó állam légvédelme kimerül, és nem tud minden beérkező fenyegetést elhárítani.



A következő napok kulcsfontosságúak lehetnek a Közel-Kelet jövője és az iráni-izraeli-amerikai viszony alakulása szempontjából.