Háború

NAÜ - Nincs bizonyíték arra, hogy Irán atombombán dolgozna

Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége (IAEA) jelenleg nem rendelkezik bizonyítékkal arra, hogy Irán szisztematikusan törekedne nukleáris fegyver előállítására – jelentette ki Rafael Grossi főigazgató egy CNN-interjúban. A nyilatkozat közvetlenül szembemegy az izraeli és az amerikai állításokkal, miszerint Teherán már a nukleáris fegyverkezés küszöbén állna.



A feszültség április vége óta fokozódik: Izrael pénteken légicsapásokat indított iráni célpontok ellen, azzal vádolva az iszlám köztársaságot, hogy a nukleáris fegyverprogram befejezéséhez közel jár. A támadások óta a két ország között kölcsönös katonai akciók zajlanak.



Donald Trump amerikai elnök kedden úgy nyilatkozott, hogy Irán „nagyon közel” van az atombomba megszerzéséhez. Ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg saját hírszerzési igazgatója, Tulsi Gabbard, aki szerint Irán „nem épít atombombát”.



Irán továbbra is ragaszkodik álláspontjához: nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál, és az országot nemzetközi jog alapján megilleti az atomenergia békés célú felhasználásának joga.



A CNN műsorában Grossi kifejtette: a viták egyik fókuszpontja az, hogy mennyi időre lenne szüksége Iránnak ahhoz, hogy ténylegesen nukleáris fegyvert állítson elő. „Nem holnapra, és lehet, hogy nem is éveken belül” – mondta a főigazgató, hangsúlyozva, hogy az urán dúsítása önmagában nem elegendő. A fegyverré alakításhoz bonyolult technológiai és tesztelési eljárásokra is szükség van.



„Több mint húsz éve vizsgáljuk Irán nukleáris létesítményeit. Eddig nem rendelkeztünk olyan bizonyítékkal, amely egy összehangolt fegyverkezési program létezésére utalna” – szögezte le.



Grossi ugyanakkor elismerte, hogy korábban voltak tevékenységek, amelyek összefüggésbe hozhatók fegyverfejlesztéssel, de jelenleg nincsenek olyan elemek, amelyek bizonyosságot adnának egy aktív fegyverprogramról.



A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az IAEA egy nappal az izraeli légicsapás előtt olyan határozatot fogadott el, amely szerint Irán nem tesz eleget a nukleáris non-proliferációs kötelezettségeinek. Az ügynökség szerint Teherán „ismételten” nem tudta bizonyítani, hogy az általa előállított nukleáris anyagokat nem katonai célokra használja fel.

Erre válaszul Irán külügyminiszter-helyettese, Kazem Gharibabadi a hétvégén bejelentette: országa korlátozni fogja az együttműködést az IAEA-val. Szerinte az ügynökség magatartása „értelmetlen”, mivel nem ítéli el Izrael támadásait iráni nukleáris létesítmények ellen.



A nemzetközi közösség számára a legnagyobb kihívás most az, hogy a politikai nyilatkozatokat és katonai lépéseket elválassza a tényektől. Az IAEA álláspontja szerint jelenleg nem létezik egyértelmű bizonyíték arra, hogy Irán fegyverkezési célból folytatná nukleáris programját – ugyanakkor a bizalom mindkét oldalon súlyosan megingott.



A következő hónapok kulcsfontosságúak lehetnek az iráni nukleáris program megítélése és a Közel-Kelet biztonságpolitikai jövője szempontjából.