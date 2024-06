Atomenergia

Kanadai cégre bízta Románia a cernavodai atomerőmű korszerűsítésének projektmenedzsmentjét

A Canadian Nuclear Partners (CNP) részvénytársaságra bízta a romániai atomerőművet működtető Nuclearelectrica (SNN) a jelenleg két blokkal működő cernavodai erőmű 700 megawattos egyes blokkja korszerűsítésének projektmenedzsmentjét - közölte az Agerpres hírügynökség kedden.



A 240 millió euró (360 millió kanadai dollár) értékű hosszú távú keretszerződés aláírásánál Ontario állam és Románia energiaügyi miniszterei is jelen voltak. Az Ontario Power Generation cégcsoporthoz tartozó CNP a kanadai Candu-technológiával épült romániai reaktor (több milliárd euróból megvalósítandó) korszerűsítését fogja levezényelni a következő öt évben "magas színvonalon, az ütemtervet betartva, a költségvetés függvényében".



Cosmin Ghita, az SNN vezérgigazgatója elmondta: Románia és Kanada atomenergetikai együttműködésének immár 50 éves hagyománya van. Kifejezte meggyőződését, hogy a most induló technológiai fejlesztés 2029 után még további 30 évig megbízható és tiszta energiaforráshoz juttatja Romániát.



A 82,49 százalékban román állami tulajdonban lévő, a bukaresti energiaügyi minisztérium által ellenőrzött Nuclearelectrica 1400 megawattos beépített teljesítményéve a Romániában termelt zöld energia egy harmadát adja, az ország energiaszükségletének 20 százalékát képes biztosítani - írta az Agerpres.



Románia tíz éve még egy kínai vállalattal kötött előzetes megállapodást két új erőműblokk megépítéséről, 2020-ban azonban úgy döntött: inkább a már működő blokkoknál használt kanadai technológiára alapozza az erőmű bővítését és a megépítendő új reaktorok is Candu 6 típusúak lesznek.



A román energiaügyi miniszter 2022-ben szándéknyilatkozatot írt alá a US Exim Bank elnökével arról, hogy Románia hárommilliárd dolláros hitelszerződést köt az amerikai pénzintézettel a cernavodai atomerőmű harmadik és negyedik blokkjának a megépítése, illetve az egyes blokk korszerűsítése érdekében.



A cernavodai atomerőműben az eredetileg tervezett öt reaktor közül eddig kettő épült meg: az elsőt 1996-ban, a másodikat 2007-ben helyezték üzembe.