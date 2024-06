Légibaleset

Az Emirates járata több tucat flamingót gázolt el az indiai pénzügyi központban

Mintegy 36 flamingó tetemét találták meg nemrég Mumbaiban, India pénzügyi fővárosában. A madarakat a jelentések szerint az Emirates járata a leszállás előtt pillanatokban gázolta halálra - írja a Times of India.



Az elpusztult madarakat Mumbai Ghatkopar negyedében, a repülőtér közelében találták meg. A repülőgép is megsérült az ütközés során, és a Dubajba tartó visszautat törölték - derült ki a Flightradar24 nevű nyomkövető weboldalból.



A közeli lakosok kezdetben nagy területen szétszórt szárny-, csőr- és karomdarabokat fedeztek fel, ezt követően riasztották az erdészeti hatóságokat. A helyi hatóságok keresőakciót indítottak, hogy kiderítsék, több flamingó is elpusztult-e a balesetben.



A Hindustan Times által idézett D. Stalin helyi környezetvédő szerint a környéken épített új távvezetékek „megzavarták” a madarakat, és ez okozta a balesetet.



Pawan Sharma, a Resqink Association for Wildlife Welfare (RAWW) alapítója szerint a tetemeket boncolásra küldték, hogy megállapítsák „haláluk pontos okát” - írja az NDTV. A RAWW egy helyi nem kormányzati szervezet, amely az ember és a vadon élő állatok közötti konfliktusok megoldására és a városi vadvilág védelmének előmozdítására törekszik.



A flamingók India több pontján is előfordulnak, különösen a téli időszakban. Mumbaiban a madarak nagy része a Sewri iszapmocsárban, egy vizes területen tartózkodik. A város szélén található Thane Creek Flamingó Menedék és a Pune városától mintegy 100 km-re fekvő Bhigwan olyan további helyek Maharashtra államban, ahol ezek az egzotikus madarak nagy számban fordulnak elő.



Afrikán kívül Indiában él a legnagyobb flamingópopuláció, főként a nyugati Gudzsarát állam sósivatagjaiban.