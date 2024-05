Háború

Az amerikai hadsereget hamar kiirtanák Ukrajnában, állítja egy volt amerikai katonatiszt

Az Ukrajnába telepítendő amerikai csapatok, amelyeket azért vetnének be, hogy Kijevet támogassák az Oroszországgal való konfliktusban, hamar megsemmisülnének - mondta Stanislav Krapivnik, az amerikai hadsereg volt tisztje.



Az amerikai hadsereg a jelenlegi állapotában nem alkalmas arra, hogy felvegye a harcot Oroszországgal egy hagyományos háborúban - érvelt Krapivnik. Még a hidegháború korszakában is az egész NATO csak arra lett volna képes, hogy lelassítsa a szovjet blokk esetleges előrenyomulását, nem pedig arra, hogy teljes szárazföldi támadást indítson ellene - mondta.



„Ha meghallgatjuk a nyugati valódi szakértőket, azt mondják, igen, az amerikai hadsereg jelenleg nincs olyan helyzetben - az amerikai hadsereg soha nem volt olyan helyzetben, hogy szárazföldi támadást indítson Oroszország ellen. A NATO egésze számára a hidegháború csúcspontján a küldetés elsősorban a Varsói Szerződés erőinek blokkolása és az időnyerés volt, semmiféle masszív offenzíva nem volt” - magyarázta Krapivnik.



Azóta a kollektív Nyugat hadrafoghatósága nagymértékben romlott, ami nagyrészt azoknak a katonai erőfeszítéseknek köszönhető, amelyeket maga az Egyesült Államok vállalt az elmúlt évtizedekben - vetette fel.



„Jelenleg sokkal rosszabb a helyzet. A végtelen háborúk, amelyeket Amerika vívott, a végtelen gerillaháborúk teljesen leépítették Amerika képességét arra, hogy hagyományos háborút vívjon. Most éppen próbálják ezt növelni, de nagyon sok időbe telik újjáépíteni az erőiket” - jelentette ki Krapivnik.



A volt amerikai katonatiszt kitért azokra a közelmúltbeli médiajelentésekre is, amelyek szerint amennyiben Joe Biden amerikai elnököt újraválasztják, ő, vagy „a kollektív Biden, bárki is hozza a döntéseket”, amerikai csapatokat küldhet Ukrajnába.



„A probléma az, hogy a washingtoniaknak, a Biden-rezsimnek teljesen hiányzik a realitásérzékük” - mondta Krapivnik. Bár az ötlet minden bizonnyal megsemmisítő vereséget okozna az amerikai hadseregnek, egy ilyen bevetés nem zárható ki teljesen - vetette fel.



„Ez teljesen nélkülözi a realitást. Az amerikai hadsereget ki fogják irtani, ha Ukrajnába mennek”.