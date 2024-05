Diplomácia

Argentin elnök: elfogadom, hogy a Falkland-szigetek jelenleg brit fennhatóság alatt állnak

Az Argentínában Malvinas-szigeteknek hívott, a brit partoktól 13 ezer, Argentínától 480 kilométerre fekvő dél-atlanti szigeteket az argentin hadsereg 1982 áprilisában rajtaütésszerűen megszállta.

Javier Milei argentin elnök kijelentette: elfogadja azt a tényt, hogy a Falkland-szigetek "jelenleg" brit fennhatóság alatt állnak. A BBC brit közszolgálati televíziónak adott, hétfőn ismertetett interjúban Milei hozzátette, hogy Argentína konfliktus nélkül kívánja kiterjeszteni szuverenitását a szigetcsoportra.



Az Argentínában Malvinas-szigeteknek hívott, a brit partoktól 13 ezer, Argentínától 480 kilométerre fekvő - akkor 1800, ma hozzávetőleg háromezer lakosú - dél-atlanti szigeteket az argentin hadsereg 1982 áprilisában rajtaütésszerűen megszállta.



Margaret Thatcher akkori konzervatív párti brit miniszterelnök kormánya alig három nappal később száz hajóból, köztük két repülőgéphordozóból álló 29 ezer tagú haditengerészeti expedíciós haderőt indított útnak a Falkland-szigetek visszafoglalására. A brit győzelemmel végződött 74 napos háborúban 255 brit és 649 argentin katona esett el. A harcokban három civil szigetlakó is meghalt.



A hadművelet költségei és a háborús károk megközelítették a 30 milliárd dollárt.



David Cameron brit külügyminiszter februárban látogatást tett a Falkland-szigeteken és kijelentette, hogy a terület szuverenitásáról "nem lehet tárgyalni".



Az argentin elnök a hétfőn ismertetett BBC-interjúban kijelentette: Cameronnak joga volt ehhez a kijelentéshez, hiszen a szigetek "jelenleg brit kézen vannak". Hozzátette: ennek alapján nem tekinti provokációnak a brit külügyminiszter szavait.



Elismeréssel szólt Margaret Thatcherről, az egykori háborús ellenfélről, briliánsnak nevezve a néhai brit kormányfő politikusi képességeit.



Javier Milei leszögezte: békés keretek között kívánja elérni, hogy a szigetcsoport argentin fennhatóság alá kerüljön.



Hangsúlyozta: Argentína nem adja fel a szigetek feletti szuverenitási igényét, de nem is törekszik konfliktusra Nagy-Britanniával.



Elismerte, hogy Argentína fennhatóságának megteremtése a Falkland-szigetek felett hosszú időt, talán évtizedeket is igénybe vehet.



Arra a kérdésre, hogy London miért egyezne bele ebbe, az argentin államfő úgy fogalmazott: lehet, hogy a britek ma nem akarnak erről tárgyalni, de valamikor a későbbiekben talán meggondolják magukat. "Nagyon sok álláspont módosult már az idők során" - tette hozzá.



A BBC az interjúhoz fűzött értékelésében kiemeli, hogy az argentin elnök elődeinél feltűnően békülékenyebb hangnemben nyilatkozott a Falkland-szigetek ügyéről.