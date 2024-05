Ukrajnai háború

Kreml: veszélyes nyilatkozatokat tesznek európai vezetők

Nagyon veszélyes tendenciának nevezte pénteken a Kreml szóvivője, hogy európai politikusok folyamatosan az ukrajnai konfliktusba való közvetlen beavatkozás lehetőségéről nyilatkoznak. 2024.05.04 11:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Látunk ilyen verbális eszkalációt hivatalos személyek részéről, látunk ilyet mind államfői szinten, Franciaországról szólva, és szakértőibb szinten, Nagy-Britannia esetében" - mondta az orosz államfő sajtótitkára.



Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Emmanuel Macron francia elnök a The Economist című lapnak adott interjújában ismét azt hangoztatta, nem zárja ki, hogy csapatokat küldjön Ukrajnába, ha Oroszország áttöri a frontot Ukrajnában, és ha Kijev részéről ilyen kérés érkezik. Azt mondta, "sok ország egyetért Franciaország megközelítésével" azzal kapcsolatban, hogy esetleg csapatokat kell vezényelni Ukrajnába.



"Franciaország az államfőjének személyében (.) továbbra is folyamatosan a saját esetleges közvetlen helyszíni részvételéről beszél az ukrajnai konfliktusban. (.) Ez nagyon veszélyes tendencia. Erősen figyelünk" - hangsúlyozta Peszkov.



A Kreml szóvivője kommentálta David Cameron brit külügyminiszter szavait is, aki annak lehetőségéről beszélt, hogy brit fegyverekkel csapást mérjenek Oroszországra.



"Ez az ukrajnai konfliktus körüli feszültség közvetlen eszkalálódása, ami potenciálisan veszélyt jelenthet az európai biztonságra, az európai biztonság teljes architektúrájára" - mondta Peszkov.



"Most először ismerte el ilyen őszintén egy nyugati politikus azt, ami a világtöbbség összes országa számára régóta +polichinelle-i titok+ (nyílt titok): a Nyugat leplezetlen háborút folytat Oroszország ellen az ukránok keze által" - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő Cameronnak azzal az ukrán fővárosban tett kijelentésével kapcsolatban, hogy Kijevnek joga van brit fegyvereket bevetni Oroszország területén.



"Szeretném még egyszer figyelmeztetni Washingtont, Londont, Brüsszelt, hogy a Krím elleni bármilyen agresszív fellépés nemcsak kudarcra van ítélve, hanem olyan megtorló csapást fog kiváltani, amely megsemmisítő lesz" - hangoztatta a szóvivő.



Kemény választ helyezett kilátásba arra az esetre is, ha a Balti-tengeren megpróbálnák megakadályozni az orosz hajók eljutását Kalinyingrádba.



Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese pénteki Telegram-bejegyzésében úgy vélekedett, hogy Oroszország hasznot húzhat az ukrajnai konfliktus rendezéséről júniusra tervezett svájci konferenciából. Szerinte a rendezvény a Volodimir Zelenszkij által javasolt béketerv összeomlásáról fog tanúskodni, bizonyítékként szolgál majd a nyugati elit "teljes impotenciájára", valamint lehetőséget biztosít az orosz csapatok számára, hogy a békekezdeményezésekre való tekintet nélkül támadásba lendüljenek.



"Köszönöm, sajtok és órák országa!" - írta Medvegyev.



Zaharova valótlannak, valamint London és Washington "politikai megrendelése teljesítésének" nevezte Prága bejelentését, miszerint Oroszországnak köze volt a csehországi fegyverraktárakban 2014-ben történt robbanásokhoz.