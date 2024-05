Illegális migráció

Elfogták a határrendőröket megszurkáló illegális migránsokat szállító embercsempészeket Romániában

Határrendőröket sebesítettek meg migránsokat szállító embercsempészek Romániában szerda hajnalban egy rajtaütés során, a hatóságok több figyelmeztető lövést is leadtak - közölte az Agerpres hírügynökséggel a román határrendészet temesvári regionális parancsnoksága.



Az eset az A1-es autópálya Temesvár és Arad közötti szakaszán egy parkolóban történt az 501-es kilométerszelvénynél, ahol az illegális migráció megfékezése érdekében szervezett művelet során a rendőrök tetten értek három embercsempészt, akik migránsokat bújtattak el egy teherautó rakterébe. Amikor a rendőrök őrizetbe akarták venni őket, a három gyanúsított közül az egyik egy éles tárgyat vett elő, amellyel megsebesített két intézkedő rendőrt.



A migránsok és az őket szállító embercsempészek megpróbáltak elmenekülni az őrizetbe vétel elől, ennek megakadályozására a határrendőrök 13 figyelmeztető lövést adtak le. Nyolc migránst és egy embercsempészt a helyszínen őrizetbe vettek, a rendőröket megsebesítő gyanúsítottnak és egyik társának azonban sikerült elmenekülnie.



A hatóságok felkutatásukra hőérzékelő drónokat is bevetettek. Néhány óra elteltével megtalálták a közelben az egyik elmenekült embercsempészt, egy afgán férfit és egy guineai állampolgárságú nőt, aki szintén a teherautóban Nyugatra szökni próbáló migránscsoporthoz tartozott. A korábban elfogott bevándorlók azonosítása során kiderült: nepáli, szíriai és kongói állampolgárok, akik valamennyien munkavállalói vízummal, törvényesen érkeztek Romániába.



A határrendészet ekkor azt is közölte, hogy a Temes megyei sürgősségi kórházba szállított sebesült rendőröket, nincsenek életveszélyben: egyiküket be sem kellett utalni, mert csak felszínes sérülést szenvedett a vállán. Társának a lábán ejtett több szúrt sebet a támadó, de - a sebészeti beavatkozás után - a nap folyamán őt is hazaengedték a kórházból.



Mintegy 12 órával az incidens után a határrendőrökre késsel támadó afgán embercsempészt is elfogták Temesváron - közölte Facebook-oldalán az Europol nevű román rendőr-szakszervezet.