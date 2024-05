Légibaleset

Repülés közben szakadt le a Delta 767-es járatáról a mentőcsúszda - durva, hol landolt!

A Delta repülőgépéről leszakadt mentőcsúszdát a Kennedy nemzetközi repülőtértől hat mérföldre délkeletre találták meg, ráadásul annak az ügyvédnek az otthonánál mosta partra a víz, akinek a cége beperelte a Boeinget. 2024.05.01 12:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy vészcsúszda, amely pénteken, nem sokkal a JFK repülőtérről való felszállás után szakadt le egy Delta-járatról, a jelentések szerint egy olyan ügyvéd tengerparti háza előtt mosódott partra, akinek a cége biztonsági problémák miatt perli a Boeinget.



A New York-i ügyvéd, Jake Bissell-Linsk, akinek cége jogi lépéseket tett az Alaska Airlines egyik gépén januárban a levegőben kiszakadt ajtó miatt, elmondta, hogy meglepődött, amikor vasárnap meglátta a csúszdát a Belle Harbor Queensben lévő, óceánparti háza előtt.

A Los Angelesbe tartó légitársaság pénteken kénytelen volt visszatérni New Yorkba, miután az utaskísérők "nem rutinszerű hangot észleltek a jobb szárny közelében".



A gép fedélzetén 176 utas, két pilóta és öt utaskísérő tartózkodott, amikor az incidens történt. A szövetségi ügynökség vizsgálja az esetet.



Korábban a Delta megerősítette a The Independentnek, hogy a Boeing 767-300ER típusú gépet kivonták a forgalomból.



"Mivel semmi sem fontosabb, mint ügyfeleink és embereink biztonsága, a Delta repülőgép személyzete széleskörű kiképzésüknek megfelelően és az eljárásokat követve visszatért a JFK-re" - mondta akkor a szóvivő.



"Nagyra értékeljük professzionalizmusukat és ügyfeleink türelmét az utazásuk késedelméért".



Ez volt a Boeing repülőgépeivel kapcsolatos problémák sorában a legújabb, ami a vállalat működésének fokozott ellenőrzését vonta maga után.



Bissell-Linsk a Labaton Keller Sucharow ügyvédi iroda szakembere, amely január 30-án csoportos keresetet nyújtott be a Boeing ellen, azzal vádolta a vállalatot, hogy "a profitot a biztonság elé helyezi".



Bissell-Linsk a New York Postnak elmondta, hogy nem világos, hogy felhasználja-e a legújabb botrányt a Boeing elleni perében: "Még nem döntöttük el, hogy ez releváns-e az ügyünk szempontjából".



Az FAA jelenleg is vizsgálja a cégnél a gumiabroncsokkal, a kabinnyomással és különböző hajtóművekkel, illetve mechanikai problémákkal kapcsolatos kérdéseket.

Delta Airlines 767-332ER makes emergency return to John F. Kennedy International Airport after losing its right-hand side emergency slide. pic.twitter.com/NHPJCQHgcc — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 26, 2024