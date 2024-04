Ukrajnai háború

Először látogatott a brit királyi család egyik tagja Ukrajnába

Zsófia edinburghi hercegné találkozott olyanokkal is, akik ellen a konfliktus során szexuális erőszakcselekményeket követtek el, akiket kínvallatásnak vetettek alá, valamint olyan gyerekekkel, akiket erővel elszakítottak családjuktól.

A háború kezdete óta először látogatott a brit királyi család egyik tagja Ukrajnába.



A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint Zsófia edinburghi hercegné, III. Károly király legfiatalabb testvérének, Eduárd edinburghi hercegnek a felesége látogatása során találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és feleségével.



A hercegné találkozott olyanokkal is, akik ellen a konfliktus során szexuális erőszakcselekményeket követtek el, akiket kínvallatásnak vetettek alá, valamint olyan gyerekekkel, akiket erővel elszakítottak családjuktól és Oroszországba vittek, de azóta visszatértek Ukrajnába.



A brit külügyi tárca az edinburghi hercegné ukrajnai látogatásának bejelentéséhez fűzött tájékoztatásában kiemeli, hogy Nagy-Britannia 2022 óta 4,7 milliárd font (2155 milliárd forint) nem katonai jellegű támogatásban részesítette Ukrajnát. Ennek részét képezi az a 660 millió font (303 milliárd forint) értékű kétoldalú segítségnyújtási program, amelynek elsődleges célja olyan nők és fiatal lányok megsegítése, akik ellen szexuális erőszakcselekményeket követtek el.



A program részeként a brit hatóságok együttműködnek az ukrán főügyészséggel annak érdekében, hogy a háborús szexuális bűncselekmények ügyében induló büntetőeljárások középpontjában az ilyen támadások túlélőinek érdekei álljanak - fogalmaz tájékoztatásában a londoni külügyminisztérium.



A tárca kiemeli azt is, hogy a brit kormány pénzügyi és technikai segítséget nyújt a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságnak, emellett olyan különleges képesítésű szakértőket is a térségbe vezényelt, akik háborús bűncselekmények, illetve a háborúhoz kötődő szexuális erőszakcselekmények kivizsgálásához tudnak segítséget nyújtani.