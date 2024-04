Légi

Újabb sokkoló eset: leszakadt egy Boeing 767-es vészcsúszdája

A Delta Air Lines 520-as számú járata a New York-i Kennedy Nemzetközi Repülőtérről indult Los Angeles felé pénteken, amikor probléma adódott a repülőgép jobb szárnyánál rögzített vészkijárati csúszdájával.



A személyzet tagjai szokatlan hangot is észleltek a szárny közelében - közölte a Delta Air Lines, hozzátéve, hogy a pilóták azonnal jelentették az esetet a légiforgalmi irányítóknak, majd a járat visszatért a Kennedyre és biztonságosan leszállt. A légitársaság közölte azt is, hogy a repülőgép vészkijárati csúszdája "levált a gépről".



Az 1990-ben gyártott Boeing 767-est a Delta kivonta a forgalomból és kivizsgálja, hogy pontosan mi okozhatta a problémát. Egyelőre azt sem tudták megmondani, hogy hová zuhant a csúszda.



A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) is közölte pénteken, hogy kivizsgálja az esetet. "A járat, amelynek a tervek szerint 7:15-kor kellett volna felszállnia, 8:35-kor tért vissza a repülőtérre, miután a személyzet jelentette a problémát" - írta közleményében az FAA pénteken. A 176 utas egy másik géppel utazott Los Angelesbe.



A Boeing azonban hárítja a felelősséget: a cég szóvivője a Deltához irányította a pénteken a géppel kapcsolatos megkereséseket. Korábban is előfordult már, hogy vészcsúszdák potyogtak az égből. Tavaly júliusban a United Airlines által üzemeltetett repülőgép vészcsúszdája egy házba zuhant a chicagói O'Hare repülőtér közelében. 2019-ben egy Delta-gépből származó csúszda esett egy massachusettsi udvarra - emlékeztet az Index.