A Hamász videófelvételt tett közzé a magyar-izraeli túszról

A 47 éves Omri Mirant, két kislány édesapját a Nahal Óz kibucban található otthonából vitték el a terroristák a Gázai övezetbe, ahonnan azóta, egészen szombatig nem volt róla életjel. Egyik kislánya csak féléves volt elrablásakor.



Miran mellett a 64 éves amerikai-izraeli kettős állampolgárról, Keith Siegelről is közzétettek egy felvételt.



Nem egyértelmű, hogy mikor rögzítették a képsorokat, de Miran a videón azt mondja, hogy már 202 napja tartják fogva, Siegel pedig a jelenleg is tartó pészah ünnepét említi meg, ami arra utal, hogy a közelmúltban készülhettek a felvételek.



Ezeken a túszok családjukhoz és az izraeli kormányhoz szólnak, szeretetükről biztosítják hozzátartozóikat, és a kiszabadulásukat szolgáló egyezmény megkötését szorgalmazzák.



"Keith Siegel és Omri Miran életjele a legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy az izraeli kormánynak mindent meg kell tennie még a függetlenség napja előtt az összes elrabolt visszajutásáról szóló megállapodás jóváhagyásáért. Az élőket rehabilitálni kell, a meggyilkoltakat pedig méltóképpen eltemetni" - emelte ki az elraboltak családjainak központja a videók közzététele után.

Hamas released a video with a first proof-of-life from U.S. citizen Keith Siegal who is held hostage in Gaza. The video includes a proof-of-life from another hostage - Omri Miran pic.twitter.com/Wv9yKD6O0R