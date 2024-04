A jemeni húszik brit hajót támadtak meg

Újabb 30 millió dolláros amerikai drón semmisült meg Jemen partjainál - CBS

Az Egyesült Államok újabb 30 millió dolláros MQ-9 Reaper drónt veszített el Jemen partjainál - jelentette pénteken a CBS News a Pentagon tisztviselőire hivatkozva. Bár a lezuhanás kivizsgálása még tart, a húszi lázadók vállalták a felelősséget a repülőgép lelövéséért.



Korábban az Egyesült Államok további két Reapert veszített el az iráni kötődésű fegyveresek miatt; az egyiket novemberben lőtték le, a másik pedig februárban semmisült meg.



Yahya Saree, az Iránhoz kötődő csoport szóvivője szombaton azt is állította, hogy a fegyveresek tengeri rakétákkal vették célba a Vörös-tengeren az "Andromeda Star nevű brit olajhajót", és közvetlen találatot értek el.



Az amerikai hadsereg megerősítette, hogy a húszik három hajó elleni ballisztikus rakétát lőttek ki a térségben több célpontra, és megrongálták a brit hajót. "Az MV Andromeda Star kisebb károkat jelentett, de folytatja útját" - közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) az X-en közzétett bejegyzésében, hozzátéve, hogy a tengeri katonai koalíció nem számolt be sebesültekről vagy károkról.



A magát a jemeni kormánynak valló húszik október vége óta támadnak izraeli kötődésű hajókat a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben, válaszul Izrael Gáza elleni offenzívájára. A harcosok megfogadták, hogy folytatják hadjáratukat, amíg a zsidó állam le nem állítja a palesztin enklávé elleni támadást.



A csoport számos támadást hajtott végre olyan hajók ellen is, amelyek brit vagy amerikai tulajdonosokhoz vagy üzemeltetőkhöz kötődnek, miután ezek az országok légicsapásokat mértek a húszi-csoport állásaira.



Szerdán a militánsok arról számoltak be, hogy megtámadták a Maersk Yorktown amerikai hajót és egy amerikai hadihajót az Ádeni-öbölben, valamint az MSC Veracruz izraeli hajót az Indiai-óceánon. "Mindkét művelet sikeresen elérte célját" - mondta Saree egy televíziós nyilatkozatban.



A támadásokat később az amerikai hatóságok is megerősítették, és közölték, hogy az Egyesült Államok vezette koalíciós erők Jemen partjainál lelőttek négy drónt és egy hajó elleni rakétát, amelyet a húszik indítottak.



A múlt hónapban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) arról számolt be, hogy a Szuezi-csatornán keresztül folyó kereskedelem január és február folyamán 50 százalékkal esett vissza a húszi-támadások miatt, mivel a térségen átmenő forgalom jelentősen visszaesett.