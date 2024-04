A Sierra Nevada 13 milliárd dolláros szerződése

Az USA újabb 'világvége-gépet' épít

A parancsnoki és irányító repülőgép lehetővé teszi majd az elnök számára, hogy nukleáris háború esetén továbbra is vezesse az országot. 2024.04.27 15:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államok egy új "világvége-gépet" fog kifejleszteni, amely lehetővé teszi az elnök számára, hogy egy nukleáris háború vagy más olyan súlyos katasztrófa esetén, amely megsemmisíti a földi parancsnoki és irányító központokat, folytatni tudja az ország vezetését - jelentette be a légierő.



A 13 milliárd dolláros szerződést a Survivable Airborne Operations Center (SAOC) projektre a Sierra Nevada Corp. kapta - jelentette be pénteken közleményben az amerikai légierő szóvivője.



Az új stratégiai parancsnoki és irányító katonai repülőgépek munkálatait a vállalat coloradói, nevadai és ohiói létesítményeiben végzik majd - áll a közleményben. A projekt határideje 2036 - tették hozzá.



A szóvivő szerint a SAOC egy kereskedelmi repülőgépen alapul majd, amelyet a Pentagon előírásainak megfelelően módosítanának.



"Ennek a kritikus nemzetbiztonsági fegyverrendszernek a kifejlesztése biztosítja, hogy a minisztérium nukleáris parancsnoki, irányítási és kommunikációs képessége évtizedekre operatív szempontból releváns és biztonságos legyen" - olvasható a közleményben.



A SAOC a tervek szerint az öregedő E-4B Nightwatch repülőgép, illetve az amerikai légierő által jelenleg használt Nemzeti Légi Műveleti Központ leváltására szolgál.



Az E-4B-k, amelyek egy Boeing 747-es repülőgépen alapulnak, az 1970-es évek közepe óta vannak forgalomban. A gépeket várhatóan a 2030-as évek elején nyugdíjazzák. A Reuters szerint egyre nehezebbé vált a gépek karbantartása, mivel az alkatrészek elavulnak hozzájuk.



Az amerikai légierő jelenleg négy "világvége-gépet" üzemeltet, amelyek közül legalább egy folyamatosan készenlétben van. Az E-4B-k fejlett kommunikációs felszerelést hordoznak, képesek légi utántöltésre, és ellenállnak a nukleáris robbanásoknak és különböző elektromágneses hatásoknak.



Oroszországnak szintén négy "világvége-gépe" van, amelyek az Iljusin Il-80-as repülőgépen alapulnak. A repülőgépek először 1985-ben emelkedtek a levegőbe, de az elmúlt években kommunikációs felszerelésüket korszerűsítették. Egy forrás a RIA-Novosztyinak 2022-ben elmondta, hogy a repülőgépek már képesek adatokat cserélni az orosz atom-tengeralattjárókkal is.