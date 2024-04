Háború

Musk elítéli a 'kilépési stratégia' hiányát az ukrajnai konfliktusnál

Az ukrajnai konfliktusban érintett feleknek azon kell dolgozniuk, hogyan lehet azt lezárni - javasolta Elon Musk, a SpaceX és a Tesla vezérigazgatója.



A szintén milliárdos David Sachs X (korábban Twitter) posztjára reagálva, amelyben utóbbi azt kommentálta, hogy a képviselőház jóváhagyta a Kijevnek szánt újabb 61 milliárd dollárt tartalmazó kiadási rendeletet, Musk megjegyezte, hogy a konfliktus "örökké tartó háborúvá" változik.



"A legnagyobb aggodalmam az, hogy nincs kilépési stratégia, csak egy örökké tartó háború, ahol gyerekek halnak meg a lövészárkokban a tüzérségtől vagy a géppuskák és mesterlövészek aknamezőkön keresztül történő rohamától" - írta Musk.



Musk ezúttal nem fejtette ki részletesebben magával a segélytörvénnyel kapcsolatos álláspontját, de március végén megjegyezte, hogy annak "feltétele kell, hogy legyen a finanszírozás felhasználásának megfelelő elszámolása, valamint a konfliktus megoldására vonatkozó terv".



A milliárdos nem foglalt kifejezetten állást az ukrajnai konfliktus során. Kijevet ugyan ellátta ingyenes Starlink internetterminálokkal és a műholdas hálózathoz való hozzáféréssel, de később megtagadta a szolgáltatás aktiválását a Krímben található orosz kikötőváros, Szevasztopol közelében, mivel attól tartott, hogy Ukrajna a technológiát a konfliktus eszkalálására használhatja fel, és irányított drónokkal támadhatja Oroszország fekete-tengeri flottáját.



Februárban Musk azt mondta, hogy az USA-nak teljesen fel kellene hagynia Ukrajna támogatásával, mivel "nincs rá mód", hogy Oroszország elveszítse a háborút.



"Ez a költekezés nem segít Ukrajnának. A háború meghosszabbítása nem segít Ukrajnának" - jelentette ki egy Space X-es fórumon. Múlt hónapban Musk arra is figyelmeztetett, hogy a konfliktus "igazi kérdése" most az, hogy Kijev mennyi területet veszít, mielőtt hajlandó lenne béketárgyalásokra leülni Moszkvával.



Oroszország többször is kijelentette, hogy nyitott a béketárgyalásokra, ha Ukrajna elfogadja a "valóságot". Moszkva arra is figyelmeztetett, hogy a nyugati segély- és fegyverszállítmányok Ukrajnának csak súlyosbítják és meghosszabbítják a konfliktust.