Ukrajnai háború

Orosz rakétatámadás érte Csernyihiv városát, többen meghaltak

Orosz rakétatámadás érte szerda reggel az észak-ukrajnai Csernyihiv városát, legkevesebb nyolcan meghaltak, 18-an megsebesültek - közölte a Telegramon Olekszandr Lomako polgármester, hozzátéve, hogy az orosz fél "szándékosan célzott polgári infrastruktúrára".



"Oroszország sajnos folytatja terrortámadásait a polgári személyek és a civil infrastruktúra ellen, ahogy ezt a mai, csernyihivi támadás is bizonyítja" - szögezte le.



Csernyihiv Kijevtől 150 kilométerre északkeletre, a fehérorosz határtól 60 kilométernyire fekvő nagyváros, megyei székhely, melynek az ukrajnai háború előtt csaknem 300 ezer lakosa volt.



Vjacseszlav Csausz, Csernyihiv megye kormányzója ugyancsak a Telegramon közzétett videóüzenetében - melyben a légvédelmi szirénák is hallhatók - azt mondta, hogy az orosz erők három rakétát lőttek ki Csernyihivre, melyek a belvárosban csapódtak be, és az áldozatok civilek.



A mentési munkálatok jelenleg is tartanak.



Az utóbbi hetekben az orosz erők fokozták az ukrán városok elleni, elsősorban a létfontosságú infrastruktúrát célzó drón- és rakétatámadásokat.



Volodimir Zelenszkij elnök a támadásra reagálva leszögezte: az ukrán légvédelem a nyugati katonai segítség apadása miatt nem tudta megakadályozni a szerda reggeli légicsapásokat.



"Ez nem történhetett volna meg, ha Ukrajna elég légvédelmi rendszert kapott volna, és ha a világ eléggé eltökélt lenne az orosz terrorizmus felszámolására" - fogalmazott az államfő a közösségi médiában közzétett üzenetében.