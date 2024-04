Olaszország

A szabadban dohányzóknak 5 méteres távolságot kell tartaniuk a nem dohányzóktól Torinóban

Torinóban legalább öt méter távolságot kell tartaniuk a szabadban dohányzóknak a nem dohányzóktól - ismertette Stefano Lo Russo polgármester kedden.



"Arról van szó, hogy tiszteljük azokat, akik nem dohányoznak, és bizonyos módon arról is, hogy elősegítsük a tisztelet kultúráját" - mondta a baloldali olasz Demokrata Párt (PD) politikusa.



A szabályszegőket 100 eurós bírság fenyegeti. A tilalom egyebek között cigarettákra, szivarokra, pipákra, dohányhevítő készülékekre és elektromos cigarettákra is kiterjed. Mások közelében csak akkor lehet dohányozni, amennyiben ők kifejezetten hozzájárulnak ehhez. Mindemellett terhes nők és gyermekek közelében szigorúan tilos.



Torino nem az első olasz nagyváros, ahol korlátozzák a szabadtéri dohányzást. Milánóban például 2021-ben tiltották be a dohányzást a buszmegállókban, taxidrosztokon, stadionokban, parkokban és a temetőkben.



Olaszországban 2003 óta tiltják a dohányzást a középületekben, éttermekben, bárokban, irodákban, szórakozóhelyeken és szállodákban, amennyiben nincs egy külön erre a célra kijelölt hely, vagy szellőztetőrendszer kiépítve. A tilalom megsértői 27 eurós bírságra számíthatnak, amennyiben azonban gyermekek vagy várandós nők közelében gyújtottak rá, akkor már 600 eurós bírsággal kell számolniuk.