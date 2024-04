Iráni rakétákat fogtak el a Dome felett

Így néz ki az izraeli légibázis az iráni támadás után - videó

Állítólag a Teherán által kilőtt több mint 300 lövedékből csak néhány jutott át az izraeli védelmen - közölte az IDF. 2024.04.15 13:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Izraelre a hétvégén mért iráni légicsapások csak kisebb károkat okoztak egy katonai támaszponton - állította az Izraeli Védelmi Erők (IDF), és olyan felvételeket tett közzé, amelyek állítólag a létesítményben végzett javítási munkálatokat mutatják.



Teherán a hétvégén légicsapások sorozatát indította Izrael ellen, megtorlásul egy iráni konzulátus szíriai épületének a hónap elején történt bombázása miatt. Nyugat-Jeruzsálem nem kommentálta a konzuli támadást, bár Teherán több magas rangú katonai alkalmazottja meggyilkolásával vádolta meg.



A hétvégén Iránból indított mintegy 170 drón, 30 cirkálórakéta és 120 ballisztikus rakéta közül csak néhány jutott át Izrael és szövetségesei egyesített légvédelmén - közölte vasárnap sajtóközleményben Daniel Hagari ellentengernagy, az IDF szóvivője.



Az izraeli védelmet áttörő ballisztikus rakéták "csak kisebb károkat okoztak a Nevatim bázis infrastruktúrájában" - írta honlapján az IDF, és olyan felvételeket tett közzé, amelyek állítólag a károkat és az azt követő javítási munkálatokat mutatják.

"A Nevatim bázis működését ez nem befolyásolta, a gépek továbbra is fel- és leszálltak, és teljesítették a védelmi és támadási feladatokat" - tette hozzá.



Nem kevesebb mint kilenc rakéta hatolt be az izraeli védelembe - írta az ABC News egy magas rangú amerikai tisztviselőre hivatkozva. Öt ballisztikus rakéta csapódott be a Nevatim légibázison, és megrongált egy C-130-as szállító repülőgépet, egy kifutópályát és üres raktárakat - közölte a csatorna. További négy rakéta a Negev légibázist találta el, bár jelentős károk nem keletkeztek - mondta a tisztviselő az ABC-nek.



Az iráni média azonban azt állította, hogy a csapások "fontos katonai célpontokat" semmisítettek meg, és több olyan videót is közzétett, amelyeken állítólag az izraeli légvédelembe behatoló rakéták láthatóak. Teherán elégedett az eredménnyel, és nem áll szándékában folytatni a műveletet - mondta a fegyveres erők vezérkari főnöke, Mohammad Bagheri vezérőrnagy. Figyelmeztetett, hogy ha Izrael megtorlást hajt végre, "a következő hadművelet sokkal kiterjedtebb lesz".