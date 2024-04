Háború

Az amerikai hadsereg elkezdte elfogni az Izrael ellen indított iráni drónokat Szíria felett

Az amerikai hadsereg elkezdte elfogni az Iránból Izrael területére indított drónokat Szíria és Jordánia felett - jelentette az izraeli 12-es televízió katonai forrásokra hivatkozva.



A tájékoztatás szerint az eddig három hullámban elindított több mint száz kamikaze drónt katonai célpontok ellen szánták, s ezeken a helyeken is felkészülnek a fenyegetés elhárítására.



Irán azt jelentette, hogy ballisztikus rakétákat is kilőtt Izrael ellen, melyek repülési ideje tizenkét perc. A becslések szerint Irán további hullámokban várhatóan összesen mintegy ötszáz drón és robotrepülőgép küldését tervezi Izrael ellen.



Az Iránból támogatott libanoni síita Hezbollah szervezet is rakétákat indított Izrael északi határvidéke ellen, de ezek nagyságrendje nem haladta meg jelentősen az elmúlt hónapok mértékét.



A jemeni húszik is rakétákkal és drónokkal tüzelnek Izrael déli, vörös-tengeri kikötővárosa, Eilat felé.



Izrael légterének lezárása miatt a korábban Tel-Avivba indult járatok egy része visszafordult, más része más országok légikikötőibe tart.