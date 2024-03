USA

Trump nem tudja letétbe helyezni a 464 millió dolláros bírság fedezetét

Donald Trump ügyvédei bírósági keresetben jelezték, hogy nem tudják előteremteni a volt elnök ellen megítélt 464 millió dollár (mintegy 180 milliárd forint) bírság fedezetét, amelyet a fellebbezés idejére kellene letétbe helyezni.



A Republikánus Párt valószínű elnökjelöltjének beadványa szerint nem találtak olyan biztosítótársaságot, amely ekkora összegre kiadna záloglevelet, biztosítékul elfogadva Donald Trump ingatlanvagyonát. Az ügyvédek jelezték, hogy a legnagyobb hitelbiztosítással foglalkozó vállalatok sem írnak alá ilyen összegről fedezeti dokumentumot, ha biztosítékként nincs készpénz, ami ekkora összeg esetén mintegy 1 milliárd dollár.



Gary Giulietti biztosítási bróker, aki Donald Trump bírósági tárgyalásán tanúként jelent meg korábban, a beadványhoz csatolt eskü alatt tett vallomásban úgy nyilatkozott, hogy "gyakorlatilag lehetetlen" az előírt fedezet biztosítása.



A beadványban azt kérik a jogászok, hogy a fellebbezési eljárás idejére a bíróság mellőzze a büntetés letétbe helyezését, azt is hangsúlyozva, hogy Donald Trump ingatlanokban megtestesülő vagyona bőven túllépi a büntetésben szereplő összeget.



Donald Trump ellen februárban hozott ítéletet az ellene, valamint fiai és cége, a Trump Organizationnel szemben indított üzleti csalásról szóló perben az eljáró New York-i bíró, aki 355 millió dollár büntetést állapított meg, valamint további kamatokat.



Letitia James, New York állam főügyésze a polgári perben többi között azt a vádat hozta fel, hogy a Trump-vállalathoz tartozó ingatlanokat csalárd módon felülértékelték, amiből anyagi haszon keletkezett. Donald Trump vitatta ezt az állítást, s politikai alapú üldöztetésről beszélt, arra utalva, hogy Letitia James választási kampányígérete volt az ő bíróság elé állítása és elítéltetése.