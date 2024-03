Orosz elnökválasztás

Josep Borrell: elnyomáson és megfélemlítésen alapult Vlagyimir Putyin újraválasztása

Vlagyimir Putyin orosz elnök újraválasztása "elnyomáson és megfélemlítésen" alapult - jelentette ki az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő az Európai Unió nevében hétfőn kiadott nyilatkozatában.



Josep Borrell hangsúlyozta: a március 15-17. között orosz elnökválasztás "nem volt sem szabad, sem tisztességes".



Az orosz hatóságok a választás közeledtével egyre jobban szigorították a szisztematikus belső elnyomást ezt szolgáló új jogszabályok megalkotásával és politikai szándékból elrendelt börtönbüntetések kiszabásával, kíméletlenül felléptek az ellenzéki politikusokkal, a civilszervezetekkel, a független médiával és a kritikus véleményeket nyilvánosan hangoztatókkal szemben.



"A választás egy egyre szűkülő politikai térben folyt le, ami a polgári és a politikai jogok megsértésének riasztó növekedését eredményezte. Számos jelöltet megakadályoztak abban, hogy induljanak a választáson, köztük olyanokat, akik ellenzik Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Továbbá megfosztották az orosz szavazókat a valódi választás lehetőségétől, erősen korlátozták tájékozódásukat" - állapította meg.



Az Európai Unió továbbra is támogatni fogja az orosz civilszervezetek, az emberjogvédők és a független média munkáját - hangsúlyozta.



Borrell kijelentette: az Európai Unió határozottan elítéli a választás jogellenes megtartását Ukrajna Oroszország által megszállt területein, ugyanis Moszkva ezzel megsérti a nemzetközi jogot, egyebek közt az ENSZ Alapokmányát, valamint Ukrajna függetlenségét, önállóságának és területi egységét.



"Az Európai Unió újólag hangsúlyozza: nem ismeri el, és soha nem is fogja elismerni az Ukrajna területén megtartott, úgynevezett választásokat, sem pedig azok eredményeit. Ezek semmisek, és semmilyen joghatással nem járhatnak. Oroszország politikai vezetése és mindazok, akik részt vettek ezeknek a megszervezésében, szembesülni fognak az illegális cselekmények következményeivel" - fogalmazott.



Végül megerősítette: az Európai Unió megingathatatlanul támogatja Ukrajna függetlenségét, önállóságát és területi egységét a nemzetközileg elismert határain belül. Oroszországnak be kell szüntetnie Ukrajna elleni háborúját, és azonnal, teljesen és feltétel nélkül ki kell vonnia erőit és minden katonai felszerelését Ukrajna egész területéről - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.