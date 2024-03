Lengyelország

Összecsaptak a rendőrökkel a varsói gazdatüntetés résztvevői

Összetűztek a rendőrséggel az Európai Unió zöld megállapodása és az ukrán áruk behozatala ellen szerdán Varsóban rendezett gazdatüntetés résztvevői, több rendőr és gazda megsebesült, több tüntetőt őrizetbe vettek, a rendőrség távozásra szólította fel az összegyűlteket.



A lengyel fővárosba szerdán több tízezer tüntető érkezett, egy részük a kormányfői hivatalnál megtartott, békés gyűlést követően délután a parlament székháza elé vonult. Egyes tüntetők petárdákkal, kövekkel dobálták meg a helyszínre kivonult rendfenntartókat.



A rendőrség könnygázt és hanggránátokat vetett be, és a jelenlévőket a helyszín elhagyására szólította fel. Bevetésre kész vízágyúk is voltak a helyszínen. A rendőrségi kordonnal ezt követően kiszorították a tüntetőket az egyik mellékutcába, egy csoportjukat pedig körbezárták.



Michal Kolodziejczak mezőgazdasági miniszterhelyettes az X felületen azt írta: a szejm előtt "nem gazdatüntetés, hanem provokáció zajlik".



Elzbieta Witek, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) képviselője, a szejm volt elnöke viszont azt jegyezte be: a jelenlegi kormány "mosolygós és boldog" Lengyelországot ígért, ehelyett gumibotokat és könnygázt vetnek be a tüntetők ellen. "Kiállunk a lengyel gazdák mellett" - áll Witek X-bejegyzésében.



A PiS-frakció részét képező Szuverén Lengyelország képviselői parlamenti sajtóértekezletükön brutálisnak minősítették a rendőrségi beavatkozást, és annak kivizsgálását szorgalmazták. Úgy vélték: rendőrségi provokáció történt. Tanúvallomásokra hivatkozva elmondták: a rendőrök köveket dobáltak a tüntetők irányába, erőszakkal vonták ki a tüntetőket a tömegből, egyeseket földre terítettek és megbotoztak.



A varsói tüntetésen a gazdák mellett más ágazatok képviselői is jelen voltak. A kormányfői hivatalnál megtartott délelőtti gyűlésen Piotr Duda, a Szolidaritás legnagyobb lengyelországi szakszervezet elnöke a zöld megállapodás elutasítását követelte, és hangsúlyozta: egységesen kell harcolni a lengyel gazdák, kohászok, bányászok érdekében.



Tomasz Obszanski, a Szolidaritás agrártagozatának elnöke a mezőgazdasági "népek tavaszának" nevezte a február eleje tartó lengyelországi tiltakozásokat.