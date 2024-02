Háború

A Krím történelmileg orosz a lengyel elnök szerint

A Krím félsziget történelmileg "az idő nagy részében" Oroszország része volt - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök, aki kétségeit fejezte ki, hogy Ukrajna képes lesz elfoglalni azt.



Az elnök pénteken a Kanal Zero YouTube-csatornának adott interjúban tette a megjegyzéseket. Arra a kérdésre, hogy szerinte Ukrajna képes lenne-e elfoglalni a Krímet Oroszországtól - ezt a célt Kijev többször is hangoztatta - Duda azt mondta, hogy nehéz számára ilyen kérdésre válaszolni, különösen a félsziget "különleges" történelmét figyelembe véve.



"Nem tudom, hogy Ukrajna visszaszerzi-e a Krímet, de úgy vélem, hogy Donyecket és Luhanszkot igen" - jelentette ki, utalva arra a két köztársaságra, amely 2014-ben szakadt el Ukrajnától, és 2022 végén népszavazások után csatlakozott Oroszországhoz. A Krím azonban "különleges hely", többek között "történelmi okokból" - érvelt a lengyel elnök.



"Valójában, ha történelmileg nézzük, akkor az idő nagy részében Oroszország kezében volt" - jelentette ki.



A vitatott megjegyzések rossz fogadtatásra találtak Lengyelországban és Ukrajnában egyaránt. A kijevi megbízott, Vaszilij Zvarych az X-en (korábban Twitter) megismételte Ukrajna céljait, hogy visszaszerezze az összes területet, amelyre igényt tart.



"A Krím Ukrajna: az, és az is marad" - írta. "A Krím visszafoglalása közös feladatunk és kötelességünk a szabad világgal szemben".



Duda belpolitikai ellenfelei, a nacionalista Jog és Igazságosság (PiS) szövetségese, amely tavaly elvesztette a választásokat az EU-párti Polgári Koalíció (KO) politikai szövetséggel szemben, nem hagyták ki az alkalmat, hogy az elnökkel szurkálódjanak. Roman Giertych lengyel miniszterelnök, a PiS régi disszidensének számító, jelenleg a KO tagja például arra figyelmeztetett, hogy a területek történelmi megközelítése veszélyes lehet Lengyelország területi integritására.



"Micsoda hihetetlenül ostoba kijelentés!" - írta Giertych. "Szeretném emlékeztetni Duda urat, hogy vannak olyan városok az országunkban, amelyek történelmük során rövidebb ideig tartoztak Lengyelországhoz, mint egy másik országhoz" - tette hozzá. A megjegyzéseivel feltehetően a Lengyelországhoz csatolt, korábban német területekre utalt, miután a második világháborút követően újjáalakult az ország.



A kritika arra késztette Dudát, hogy megmagyarázza kijelentését, az elnök pedig ragaszkodott hozzá, hogy álláspontja Ukrajna területi követeléseivel kapcsolatban változatlan marad, és „az első naptól fogva egyértelmű”.



„Oroszország támadása Ukrajna ellen és a nemzetközileg elismert ukrán területek, köztük a Krím megszállása bűncselekmény” – mondta szombaton X-bejegyzésében.