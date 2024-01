Ukrajnai háború

Ukrán elnök: egyelőre nincs szükség félmillió ukrán mozgósítására

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint egyelőre nincs szükség 500 ezer ukrán mozgósítására. Erről az államfő a Channel 4 brit televíziónak adott interjújában beszélt, amelyet a hivatalos elnöki honlapon is közzétettek vasárnap.



"Személy szerint most nem látom szükségét félmillió ember mozgósításának. Nem azért mondom ezt, mert válaszolni akarok és valakinek a kedvében akarok járni. Először is, az élet az első számú prioritás. Másodszor, zajlanak a szükséges műveletek. Még nem láttam elég egyértelmű adatot ahhoz, hogy azt mondhassam, félmilliót kell mozgósítani. Harmadszor pedig a pénz. A mozgósítás finanszírozása határozottan nem a partnerektől származik, szeretném, ha ezzel mindenki tisztában lenne" - fogalmazott Zelenszkij, kifejtve, hogy a katonák fizetését és kiképzését az ukrán költségvetésből fizetik. Úgy vélte ugyanakkor, szükséges a mozgósítás a tekintetben, hogy a fronton hosszú ideje szolgálókat leválthassák.



Zelenszkij korábban már elmondta, hogy a hadsereg vezetése a haditanács egyik ülésén felvetette további 450-500 ezer ember mozgósítását, de ezt még nem véglegesítették.



Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója egy tévéműsorban kijelentette, hogy Ukrajna akkor kezdhet tárgyalásokat Oroszországgal, ha utóbbi taktikai vereséget szenved a harctéren, önként lemond atomfegyvereiről, illetve ha ott belső zavargások törnek ki. Úgy vélte, hogy Oroszország csak ultimátumokban hajlandó tárgyalni, és Ukrajna teljes megsemmisítésére törekszik. Szerinte amíg Oroszország nem szenvedett jelentős taktikai vereséget a harctéren, bármilyen tűzszünetet arra használna fel, hogy felkészüljön a következő támadásokra.



Volodimir Fityo, az ukrán szárazföldi erők tájékoztatási részlegének vezetője egy tévéműsorban megerősítette, hogy az ukrán erők kivonultak a Harkiv megyei Krohmalne faluból. Megjegyezte, hogy a településen a csaknem két éve kezdődött orosz invázió előtt is csupán 45-en laktak és a falunak mind az öt házát lerombolta az orosz hadsereg.

Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében azt írta, hogy jelenleg a Harkiv megyei Kupjanszknál támadnak a legaktívabban az orosz erők, az elmúlt napban 21 rohamot vertek vissza ott az ukrán csapatok. A vezérkar összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg meghaladta a 376 ezret. Az ukrán erők szombaton megsemmisítettek egyebek mellett tíz orosz harckocsit, hét tüzérségi és egy légvédelmi rendszert.



Az ukrán katonai hírszerzés és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) arról számolt be, hogy vasárnapra virradó éjjel dróntámadásokat mértek az oroszországi Tulában egy hadiüzemre, Szmolenszkben és Orjolban lévő katonai objektumokra, továbbá a leningrádi területen lévő Uszty-Lugában egy tengeri terminálra.



Napközben az orosz erők több támadást is végrehajtottak ukrán települések ellen. Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy az orosz hadsereg Grad rakéta-sorozatvetőkkel nyitott tüzet a régióban lévő Kurahove településre, aminek következtében egy helyi lakos meghalt, egy másik pedig megsebesült. Az ukrán légierő közlése szerint lelőttek egy H-59-es orosz rakétát a keleti országrészben, Dnyipro város közelében. Nem sokkal korábban az orosz hadsereg ballisztikus rakétákat lőtt ki Kirovohrad megye székhelyére, Kropivnickijre, a megye kormányzójának tájékoztatása szerint senki sem sérült meg.