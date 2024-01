Nagy-Britannia

III. Károly királyon is műtétet hajtanak végre

Hasi műtéten esett át Katalin walesi hercegné, Vilmos brit trónörökös felesége, és lábadozása várhatóan hosszabb ideig eltart - közölte szerdán a Kensington-palota. Nem sokkal később az udvar bejelentette azt is, hogy III. Károly király, Vilmos édesapja a közeli napokban prosztatakezelés céljából szintén kórházba vonul.



Vilmos és Katalin londoni hivatalának szerdai ismertetése szerint a 42 éves hercegnőn előző nap hajtották végre a tervezett hasüregi műtétet, amely sikerrel járt. Katalin valószínűleg 10-14 napot tölt kórházban, utána otthonában lábadozik - fogalmaz a Kensington-palota közleménye.



A tájékoztatás szerint a jelenlegi orvosi szakvélemény alapján valószínűtlen, hogy Katalin a húsvétot követő időszak előtt visszatérhet közéleti feladatainak ellátásához.



A walesi hercegné tudatában van annak, hogy "ez a közlemény milyen érdeklődést kelt majd". Szeretné azonban "a lehető legteljesebb normalitást" fenntartani gyermekei számára, és szeretné azt is, ha személyes orvosi adatai magánjellegűek maradnának - áll a Kensington-palota szerda délután kiadott közleményében.



A kommüniké szerint Katalin reméli, hogy a közvélemény megértéssel fogadja e kívánságait, elnézést kér közéleti programjainak halasztása miatt, és bízik abban, hogy e programok közül "a lehető legtöbbet a lehető leghamarabb" pótolni tudja.



Nem sokkal később a Buckingham-palota rövid közleményt adott ki arról, hogy III. Károly király a jövő héten szintén kórházi kezelésen esik át prosztatamegnagyobbodás miatt.



A 75 esztendős uralkodó londoni hivatala hangsúlyozta, hogy jóindulatú, "évente több ezer férfinél előforduló" elváltozásról van szó, és a király közéleti programjait "a lábadozás rövid időszakára" elhalasztják.



Katalin műtétjének pontos orvosi indokát ugyanakkor az udvar nem részletezte, és a szerdai közlemény szerint a Kensington-palota csak akkor ad további tájékoztatást a walesi hercegné lábadozásáról, amikor ezt jelentősebb új információ indokolja.



Ez összhangban áll azzal a régre visszanyúló törvényerejű szokásjoggal, amelynek alapján az udvar a szükséges minimumon túl nem közöl részleteket a brit királyi család magas rangú tagjainak egészségi állapotáról.



A Buckingham-palota a király jövő heti prosztatakezeléséről is csak egy háromsoros közleményben adott tájékoztatást.



Károly 2022. szeptember 8-án, édesanyja, II. Erzsébet királynő halálának pillanatában lépett trónra.



A királynőt életének 97., uralkodásának 71. esztendejében érte a halál nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában.

Vilmos - Károly és a néhai Diana hercegné elsőszülött fia - 2011 áprilisában házasodott össze Katalinnal. Vilmos herceg II. Erzsébet királynő halála és édesapja trónra lépése óta a trónörökösi cím birtokosa, és III. Károly király után majdan az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



Vilmosnak és Katalinnak három gyermeke van. Elsőszülött gyermekük, az idén 11 esztendős György szintén a brit trón első számú várományosa lesz édesapja trónra lépése után.