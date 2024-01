Háború

Sunak: a brit légierő a számára kijelölt összes jemeni célpontot megsemmisítette

Péntek hajnalban a brit és az amerikai fegyveres erők célzott csapásokat hajtottak végre a húszik jemeni állásai ellen. 2024.01.15 19:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit királyi légierő a jemeni húszi lázadók állásai ellen végrehajtott múlt heti műveletben a számára kijelölt tizenhárom célpont mindegyikét megsemmisítette - közölte hétfőn Rishi Sunak brit miniszterelnök.



Sunak a londoni alsóház képviselőinek tartott tájékoztatójában elmondta: a Jemen északnyugati részén fekvő Bani körzetben, ahonnan a húszik drónokat és manőverező robotrepülőgépeket indítottak, kilenc épületre mértek sikeres csapást a brit harci repülőgépek, és további három épületet, valamint egy rakétaindító állást semmisítettek meg az ugyancsak északnyugat-jemeni Absz városának repülőterén.



A brit kormányfő hangsúlyozta: az eddigi adatok szerint a támadásban nem sérültek meg civilek.



Péntek hajnalban a brit és az amerikai fegyveres erők célzott csapásokat hajtottak végre a húszik jemeni állásai ellen.



Az akcióban brit részről négy Typhoon FGR4 típusú harci repülőgép és egy Voyager légi üzemanyag-utántöltő vett részt.



A Typhoon-kötelék Paveway IV típusú irányított bombákkal hajtott végre precíziós csapásokat húszi katonai létesítmények ellen.



A közös brit-amerikai művelet előzményeként az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók számos drón- és rakétatámadást intéztek a Vörös-tengeren közlekedő - szerintük Izrael felé tartó vagy Izraelt védő - kereskedelmi és hadihajók ellen azóta, hogy Izrael hadműveleteket kezdett Gázában az övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet katonai és politikai gépezetének felszámolására.



A gázai hadműveletek azután kezdődtek, hogy a Hamász tavaly október 7-én Izrael déli térségében példátlan terrortámadást hajtott végre, amelyben 1200 ember meghalt, háromezren megsérültek.



Hétfő esti parlamenti beszámolójában a brit kormányfő kijelentette: a húszik elleni katonai művelet korlátozott, szükséges és arányos önvédelmi válaszlépés volt, amelyet a brit hajók elleni közvetlen fenyegetés tett szükségessé.



Rishi Sunak kijelentette: a világkereskedelmi forgalom nem fenntartható olyan körülmények között, amilyeneket a húszik teremtettek támadásaikkal a Vörös-tengeren.

A konténerszállítók és a tartályhajók nyolcezer kilométeres kitérőre kényszerülnek az Afrika déli csücskénél lévő Jóreménység fokának megkerülésével. Ez felhajtja a költségeket, és veszélybe sodorja Nagy-Britannia és más országok élelmiszer-, áru- és gyógyszerellátását - fogalmazott alsóházi tájékoztatóján a brit miniszterelnök.



Rishi Sunak szerint "nem szabad bedőlni" a húszik azon állításának, hogy az ügynek bármi köze lenne Izraelhez vagy Gázához, hiszen támadásaikkal olyan hajókat is célba vettek, amelyek a világ más kikötői felé tartanak.



Sunak egyenes utalást tett arra, hogy Nagy-Britannia kész további katonai műveletekre is szükség esetén. "Felkészültünk arra, hogy szavainkat cselekvéssel támasszuk alá" - fogalmazott.



Hozzátette: mindez nem vonja el Nagy-Britannia figyelmét más kötelezettségvállalásaitól. "Ha ellenfeleink úgy gondolják, hogy eltéríthetnek bennünket Ukrajna támogatásától azzal, ha a világ más térségeiben fenyegetik a nemzetközi biztonságot, akkor nem is tévedhetnének nagyobbat" - mondta a brit miniszterelnök.



Felidézte: London épp a napokban állított össze Ukrajna számára egy 2,5 milliárd font (több mint 1100 milliárd forint) értékű új katonai segélycsomagot, amely légvédelmi eszközöket, harckocsielhárító fegyvereket, nagy hatótávolságú rakétákat és több ezer ukrán katona számára kiképzési programokat tartalmaz.