Kényszerleszállást hajtott végre a lángoló utasszállító - videó

Leszálláshoz készülődött szerda este a dél-koreai T'way Air légitársaság Boeing 737-800 típusú repülőgépe a dél-koreai Incshoni nemzetközi repülőtéren, amikor a jobb oldali hajtóműve hirtelen lángra kapott. Az esetről az egyik utas videót is készített, amin jól látni a lángoló hajtóművet - írja a Hvg.



A földről készített felvételek azt mutatják, hogy a lángok egészen a repülőgép farokrészéig értek, és még akkor is égett a tűz, amikor a repülőgép kényszerleszállást hajtott végre. A légitársaság az eset után alaposan átvizsgálja a gépet, ami a tokiói Narita nemzetközi repülőtérről indult.



A The Korea Herald értesülései szerint helyi idő szerint szerda este 21:28-kor a repülőgép hajtóművébe berepült egy madár, így minden bizonnyal ez okozta a tüzet is. A pilóta először megszakította a süllyedést a géppel, majd 13 perccel később biztonságosan letette azt. A járat fedélzetén 122 utas volt, akik arról számoltak be, hogy égett szagot éreztek az utastérben. Az is kiderült, a szárnyról leszakadt az egyik burkolóelem, és a pilótafülke szélvédője is be volt repedve.