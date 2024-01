Inferno emésztette el az orosz e-kereskedelmi óriás raktárát - videó

Nagy tűzvészben megsemmisült a Wildberries, Oroszország egyik vezető online kiskereskedőjének szentpétervári raktára - közölte a rendkívüli helyzetek minisztériuma. A hatóságok szerint egyelőre nem érkezett jelentés áldozatokról.



A tűz a 112 ezer négyzetméteren elterülő raktárépületben, Oroszország második legnagyobb városának Sushary nevű városrészében szombat reggel keletkezett, és gyorsan átterjedt az épületre - írják a jelentések.



A közösségi médiában keringő videofelvételek apokaliptikus képsorokat örökítettek meg a helyszínről: a raktár lángokba borult, és hatalmas, sűrű, fekete füstfelhő szállt fel a komplexumból.



Mintegy 270 tűzoltó és 57 egységnyi speciális eszköz került bevetésre a tűz megfékezésére, amely a katasztrófavédelmi szolgálatok szerint hivatalosan a legmagasabb, ötös szintű nehézségi fokozatot jelentette.



Három óra elteltével a tüzet 70 000 négyzetméteres területen sikerült megfékezni. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a pokoli tűz elérje a létesítmény elektromos alállomását vagy a teherautók parkolóját - jelentették a hatóságok is.



Egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés áldozatokról. A Telegram-csatornák azonban olyan állításokat közvetítettek, hogy több ember megsérült, egy személyt pedig eltűntnek tartanak nyilván.



A Shot Telegram-csatorna szerint a tűz keletkezésekor mintegy 1800 alkalmazott volt a raktárban, akik pánikszerűen hagyták el az épületet.



A katasztrófavédelem egyik forrása a TASZSZ-nak adott kommentárjában azt állította, hogy a komplexum elektromos vezetékeinek meghibásodását tartják a tűzvész előzetes okának. A tűzjelzőt állítólag a létesítményben kikapcsolták, miután a korábbi napokban többször is tévesen aktiválták - tette hozzá a forrás.



A Wildberries alkalmazottai, köztük a raktár adminisztrációjának tagjai azonban azt mondták a Life-nak, hogy gyújtogatás lehetett a költséges pusztítás oka.



A Life-nak nyilatkozó források szerint a raktár felgyújtása megtorló akció lehetett, amely a migráns munkások között a hét közepén a létesítmény előtt történt nagyobb verekedéshez kapcsolódik. A rivális verekedők késeket használtak, a Wildberries egyik alkalmazottja az incidens után kritikus állapotban került kórházba.



Az Összoroszországi Biztosító Szövetség a Gazeta.ru-nak elmondta, hogy a tűz okozta kár elérheti a 11 milliárd rubelt (mintegy 126 millió dollárt). A Wildberries már bejelentette, hogy a nagykereskedők kártérítést kapnak a megsemmisült árukért.

