Felhasadt a levegőben egy utasszállító törzse - kényszerleszállást hajtott végre - videó

Az amerikai légiközlekedési hatóság felszállási tilalmat rendelt el szombaton a Boeing 737-9 MAX modellekre, miután egy új utasszállító gép kényszerleszállásra hajtott végre, mivel levált a gép borításának egy része, így az ablak helyén nyílás keletkezett a törzsön.



Az Alaska Airlines Portlandből Kaliforniába közlekedő járatán alig 6 perccel a felszállás után mintegy 5 ezer méteres magasságban alakult ki a veszélyes helyzet, amelyben a hirtelen nyomáscsökkenés következtében utasok mobiltelefonját szippantotta ki a levegő, és egy közelben ülő gyermek felső ruházatát is elragadta. Beszámolók szerint az utastérnek közvetlenül azon a részén, ahol az ablak kiszakadt nem ült senki.



A pilóták rögtön elrendelték az oxigénmaszkok használatát, vészjelzést adtak le, visszafordultak és nem sokkal később landoltak Portland repülőterén.



A közlések szerint a Boeing-modell esetében gépenként 4-8 órát vesz igénybe a felülvizsgálat, ami világszerte 171 gépet érint annak érdekében, hogy kiküszöböljék az eset megismétlődését.

