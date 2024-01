Újévi anarchia - több száz letartóztatás Németországban és Franciaországban - videó

A rendőrség Franciaországban és Németországban több száz letartóztatást hajtott végre szilveszterkor, miközben a tömeg járműveket gyújtott fel és petárdákat dobált a rendőrökre. Ennek ellenére a hatóságok mindkét országban "békésebbnek" minősítették az éjszakát, mint tavaly.



A berlini hatóságok 4500 rendőrt vezényeltek a német főváros utcáira, míg Franciaországban 90.000 rendőrt vetettek be, köztük 6000-et Párizsban.



Berlinben a rendőrök szétvertek egy körülbelül 500 fős csoportot, amely tűzijátékot dobált egymásra az Alexanderplatz közelében, majd a csoport maradványai elkezdtek pirotechnikai eszközöket lőni a rendőrökre. Több embert letartóztattak Molotov-koktélok készítése miatt Neukolln kerületben - közölte a rendőrség.



A videofelvételeken látható volt, amint a férfiak nagy csoportja - a médiában bevándorló hátterűként leírtak szerint - tűzijátékkal lövöldözik az épületeket és az elhaladó forgalmat.

In #Berlin , am #Alexanderplatz und in #Neukölln blieb alles völlig ruhig. Laut #Polizei gab "nur" 15 verletzte Polizisten...also alles in bester Ordnung, wie immer! pic.twitter.com/xz664S59i5

Hétfő reggelre a rendőrség mintegy 390 embert tartóztatott le. Ötvennégy rendőr megsérült - jelentette a DW -, közülük 30-an tűzijátékoktól. A berlini tűzoltóság "normális szilveszter éjszakának" nevezte az éjszakát, Iris Spranger belügyi szenátor pedig azt mondta, hogy "viszonylag kevés rendőrségi sérülés történt", köszönhetően a nagyszabású rendőri bevetésnek.



Tavaly ezzel szemben a bevándorló fiatalok csőcseléke járműveket gyújtott fel Neukollnban, és több járókelőt, rendőrt és tűzoltót támadott meg tűzijátékkal.

Hasonló jelenetek játszódtak le idén Párizsban és más francia városokban, ahol Gerald Darmanin belügyminiszter szerint közel 750 járművet gyújtottak fel. A rendőrség Franciaország-szerte 381 embert tartóztatott le, 40 rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett. "A nagyobb ünnepségek békésen zajlottak, különösen Párizsban" - írta Darmanin a közösségi médiában, hozzátéve, hogy "nyugodtabb a helyzet, mint tavaly".



A karácsonyi és újévi időszakot megelőzően Európa-szerte fokozták a biztonsági intézkedéseket, miután Franciaországban iszlamista támadások sorozatát, Németországban pedig keresztény templomok és zsidó helyszínek elleni terrorfenyegetéseket követtek el. Karácsony előtt több letartóztatásra került sor az osztrák fővárosban, Bécsben és a németországi Saar-vidéken, míg vasárnap három gyanúsítottat tartóztattak le egy állítólagos merénylettel kapcsolatban, amelynek célja a kölni történelmi székesegyház megtámadása volt.

WATCH: Mayhem in Berlin as large groups of migrants launch fireworks at buildings and bystanders on #Alexanderplatz. pic.twitter.com/i0tp41i58V