EU

Nemzeti konzultáció - Hollik István: még a csatlakozási tárgyalásokat sem szabad megkezdeni Ukrajnával

Még a csatlakozási tárgyalásokat sem szabad megkezdeni Ukrajnával, mert az biztonsági kockázatot jelent - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója a Békés vármegyei Tótkomlóson pénteken.



Hollik István a nemzeti konzultációt és a szuverenitásvédelmet érintő fórumot megelőző sajtótájékoztatón jelezte, néhány nap múlva uniós csúcstalálkozót tartanak Brüsszelben, amelynek két fő témája a költségvetés kiegészítése és Ukrajna EU-tagsága lesz.



A csatlakozás "politikai és gazdasági értelemben is romba döntené az uniót", hiszen Ukrajna jelenleg háborúban áll, emiatt nem ismert sem a pontos területe, sem a lakosainak száma. Szeretnék látni a hatástanulmányokat, hogy mekkora terhet jelentene a csatlakozás a tagállamoknak - hangsúlyozta a fideszes politikus.



Az uniós polgárokat nem kérdezték meg erről a kérdésről, miközben Alex Soros úgy tárgyal Zelenszkij ukrán elnök helyettesével, hogy mögötte uniós zászló van; Urusla von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig kijelentette, hogy minden akadály elhárult a csatlakozás elől - mondta.



"Mi Európát és Magyarországot védjük" - jelentette ki a kommunikációs igazgató.



Hollik István arról is beszélt, hogy a nemzeti konzultáció kérdései "most Magyarország legfontosabb kérdései". A "dollárbaloldal" le akarja beszélni az embereket, hogy véleményt nyilvánítsanak; ők pedig azt szeretnék a fórumokkal, hogy meggyőzzék az embereket, hogy ne hallgassanak rájuk - mondta.



Kérdésre válaszolva elmondta, azt tapasztalják a szervezők, hogy a vártnál jóval több ember érkezik a fórumokra, ami megerősíti a kormánypártokat abban, hogy "ezek nem ál-kérdések".



Arra, hogy decemberben esetlegesen utalják Magyarországnak az eddig felfüggesztett uniós támogatások egy részét, Hollik István úgy reagált: "hiszem, ha látom". Hiába teljesített a kormány olyan feltételeket, amelyeket nem is szabhatott volna Brüsszel, "nem fizettek ki egy büdös buznyákot sem" - mondta. Brüsszel továbbra is zsarolásra használja a támogatások visszatartását. "És a tartozás egyre nő" - tette hozzá.



Erdős Norbert, Békés vármegye 4. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője elmondta, véleménye szerint a nemzeti konzultáció 11. kérdése a legfontosabb, amely a külföldi befolyásszerzésről szól. Kijelenthető, hogy ez megtörtént, hiszen szerinte már bebizonyosodott, hogy külföldről finanszíroztak ellenzéki pártokat. "És ha valaki pénzt ad, azért kér is valamit, amit nem szabad hagyni" - fogalmazott.



Kérte, hogy minél többen nyilvánítsanak véleményt, volt már olyan, hogy 2,5 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, "ami hatalmas erőt ad, így lehet Brüsszelben tárgyalni".