Ferenc pápa izraeli túszok családtagjait és palesztinokat fogadott a Vatikánban

A katolikus egyházfő a szerdai általános audiencia előtt a vatikáni Szent Márta-házban külön fogadta az izraeli túszok családtagjainak tizenkét fős delegációját és külön a Gázában élő palesztinok tízfős csoportját az audienciaterem különszobájában. Az izraeliekkel és a palesztinokkal is fél-fél órát töltött.



A palesztinokat között muzulmánok és keresztények is voltak, valamint olyanok, akiknek rokonai izraeli börtönben vannak. A delegációt Gabriel Romanelli atya, a gázai katolikus templom plébánosa kísérte, és egy pap a helyi görög-ortodox egyház képviseletében. Ferenc pápa az audiencián beszélt a találkozókról: azt mondta, meghallgatta mindkét fél beszámolóit, és érezte mindkét fél mély szenvedését.



"Ez már nem háború. Azon túlléptünk, ez terrorizmus. Azt kérem, a béke útján haladjunk, imádkozzatok a békéért!" - hangoztatta Ferenc pápa. Azt mondta, hogy az Úr segítsen a problémák megoldásában, mivel "az indulatok elszabadulása a végén mindenkit megöl".



Az izraeli családtagok sajtókonferencián számoltak be a pápával tartott találkozójukról. Nadav Kipnis, a Gázába hurcolt egyik izraeli túsz rokona hangoztatta, hogy nem lehet egyenlőségjelet tenni a civileket pajzsként használó Hamász terrorista szervezet és a civileket védelmező Izrael állam közé.



Az egyik túsz rokona úgy vélte, jól sikerült a találkozó Ferenc pápával, aki figyelmet szentelt nekik. Más szerint nem volt elég idő a túszul ejtettek történeteire, és az egyházfő nem ítélte el a Hamász terrorista szervezetet.



A túszként fogva tartott 19 éves Karina testvére, Alexandra Ariev köszönetet mondott Ferenc pápának, hangoztatva, biztos benne, hogy az egyházfő a túszok szabadon engedésén dolgozik.



"Mindannyian a háború ellen vagyunk, és nem akarjuk, hogy akár az egyik, akár a másik oldalon emberek haljanak meg" - mondta Alexandra Ariev. Arra szólította fel az olasz kormányt, ítélje el a terrorizmust, mivel - tette hozzá - terrorista támadás mindenhol előfordulhat.



A palesztin delegáció tagjai szintén sajtótájékoztatót tartottak. Elmondták, hogy meghívták Ferenc pápát Gázába.



"Nem voltak elvárásaink, de a pápa egyértelműen fogalmazott, és népirtásról beszélt" - számoltak be az egyházfővel folytatott beszélgetésről. A sajtótájékoztatón képeket mutattak be meghalt vagy megsebesült palesztin gyerekekről.



A szentszéki szóvivő Matteo Bruni úgy reagált, Ferenc pápa nem használta a palesztin csoport tagjaitól idézett kifejezést. A pápa ugyanazt hangoztatta, amit az általános audiencián is elmondott a helyzet súlyosságára utalva - hangsúlyozta a szóvivő.