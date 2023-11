Háború

Minden 10. percben meghal egy gyermek Gázában - WHO

A Gázában folytatódó izraeli katonai hadjárat tönkretette a palesztin enklávé egészségügyi rendszerét, és súlyos veszteségeket okozott a civil lakosság, köztük a gyermekek körében - közölte Tedrosz Adhanom Ghebrejezus, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsában.



Az izraeli hadművelet október 7-i kezdete óta a WHO több mint 250 támadást ellenőrzött a gázai és ciszjordániai egészségügyi rendszer ellen, beleértve az egészségügyi létesítményeket, a mentőautókat és a betegeket - mondta Ghebreyesus, hozzátéve, hogy a gázai egészségügyi rendszer "térdre rogyott". Ugyanebben az időszakban összesen 25 támadást jelentettek egészségügyi célpontok ellen Izraelben - tette hozzá.



A palesztin enklávéban kialakult helyzetet "lehetetlen leírni" - mondta a WHO vezetője, hozzátéve, hogy mintegy 1,5 millió embernek kellett elhagynia otthonát, közülük tízezreknek kórházakban és iskolákban kellett menedéket keresniük, amelyek óhatatlanul túlzsúfolttá váltak.



Az emberek "bárhol keresnek menedéket, ahol csak találnak" - mondta Ghebreyesus, hozzátéve, hogy "sehol és senki sincs biztonságban" Gázában. Az izraeli bombázások és légicsapások, valamint a folyamatban lévő szárazföldi hadművelet több mint 10 800 halálos áldozatot követeltek Gázában - mondta Ghebreyesus. A legtöbb halott nő és gyermek volt - tette hozzá.



A WHO vezetője egy szomorú statisztikát is közölt: "Átlagosan minden tíz percben meghal egy gyermek Gázában".



Izrael fenntartotta, hogy erőfeszítéseket tesz a palesztin enklávéban kialakult humanitárius válság enyhítésére. Gilad Erdan, Izrael ENSZ-nagykövete pénteken a Biztonsági Tanács előtt elmondta, hogy országa külön munkacsoportot hozott létre kórházak létesítésére az enklávé déli részén.



"Izrael előrehaladott tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségekkel, az ICRC-vel és más európai országokkal terep- és úszó kórházhajók felállításáról" - jelentette ki a diplomata, hozzátéve, hogy Nyugat-Jeruzsálem "megkönnyítette a jordániai légi úton történő orvosi segélyszállítást is a Gáza északi részén lévő kórházakba".



Erdan ezután azt mondta, hogy Izrael állítólag többet tesz Gázáért, mint maga a WHO vagy bármely más ENSZ-szervezet.



Washington - Nyugat-Jeruzsálem legfontosabb szövetségese - pénteken elismerte, hogy az izraeli akciók tömeges áldozatokat követeltek Gázában. "Túl sok" palesztin halt meg Izrael megtorló hadjáratában a gázai Hamász militáns csoport ellen - mondta pénteken Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Az Egyesült Államok igyekszik meggyőzni Izraelt, hogy hosszabb "humanitárius szüneteket" vezessen be, különösen azért, hogy megkönnyítse a humanitárius segélyszállítmányok eljuttatását az enklávéba.