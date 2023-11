Háború

A WHO elveszítette a kapcsolatot Gáza legnagyobb kórházával

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnap arról számolt be, hogy megszakadt a kapcsolat a gázai legnagyobb kórház, az Al Shifa fókuszpontjaival. Izrael célba vette a létesítményt, arra hivatkozva, hogy a Hamász terrorista tevékenységek parancsnoki központjaként használja.



A bejelentés a palesztin enklávé fő egészségügyi központja elleni ismételt izraeli támadásokról szóló hírek közepette érkezett.



A WHO közleménye szerint a személyzet "több tízezer kitelepített emberhez csatlakozhatott, akik a kórház területén kerestek menedéket, és menekülnek a területről".



"Jelentések szerint a kórházból elmenekültek közül néhányan lövéseket kaptak, megsebesültek vagy meghaltak" - mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója. Hozzátette, hogy a legfrissebb jelentések szerint "a kórházat tankok vették körül".



A szervezet többször felszólított azonnali humanitárius tűzszünetre a Gázai övezetben és a súlyos sérültek és betegek biztonságos orvosi evakuálására. A szervezet "komolyan aggódik" az egészségügyi dolgozók és több száz beteg, köztük gyermekek biztonságáért.



A WHO azt is közölte, hogy az Al Shifa személyzete tiszta víz hiányáról és az intenzív osztályok, lélegeztetőgépek és inkubátorok üzemanyaghiány miatti leállásának veszélyéről számolt be.



Szombat este a palesztin egészségügyi minisztérium közölte, hogy az Izraeli Védelmi Erők (IDF) támadják az Al Shifa környékét, megjegyezve, hogy a mentőautók nem tudnak közlekedni az "őrült bombázás" miatt.



Az IDF tisztviselője, Moshe Tetro ezredes tagadta, hogy az egészségügyi központ veszélyben lenne, azt állítva, hogy "a kórház körül összecsapások vannak az IDF csapatai és a Hamász terroristái között", de "nincs ostrom".



Néhány héttel korábban Daniel Hagari, az IDF szóvivője azt mondta, hogy a Hamász "a Shifa kórházban és a kórház alatt tevékenykedik", hozzátéve, hogy "a terroristák szabadon mozognak" Gáza legnagyobb egészségügyi központjában.



A Hamász palesztin militáns csoport október 7-én meglepetésszerű támadást intézett Izrael ellen, mintegy 1200 embert megölve és 240 túszt ejtve - derül ki az izraeli tisztviselők legutóbbi tájékoztatásából, akik felülvizsgálták a halálos áldozatok számát, mivel még mindig dolgoznak az áldozatok azonosításán. Válaszul Nyugat-Jeruzsálem hadüzenetet adott ki, és tömeges légicsapásokat és szárazföldi hadműveletet indított a Gázai övezetben. Palesztin tisztviselők szerint az áldozatok száma az ő oldalukon elérte a 11 ezret, köztük több mint 4500 gyermeket.