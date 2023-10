Erőszak

Amerika retteg, hogy a terroristák a Hamász-támadáshoz hasonló csapást mérnek rá

Az amerikaiak fokozott fenyegetettséggel néznek szembe a "magányos farkas" terroristák részéről, akiket arra inspiráltak, hogy a Hamász Izrael elleni közelmúltbeli támadásának egyes aspektusait az Egyesült Államokban is megismételjék - mondta Christopher Wray.



Szerinte "nem kérdéses, hogy a bejelentett fenyegetések száma növekszik", és figyelmeztette rendfenntartó kollégáit, hogy "résen kell lennünk, különösen az olyan magányos szereplőkkel szemben, akik a közelmúlt eseményeiből inspirálódva saját erőszakos cselekményeket követhetnek el" - utalva a Hamász múlt szombati, Izrael elleni támadására.



"A történelem túl sokáig tanúja volt az antiszemita és az erőszakos szélsőségesség más formáinak" - folytatta az FBI igazgatója, aki megfogadta, hogy "továbbra is szembeszállunk ezekkel a fenyegetésekkel".



A szembeszállás felelőssége a hatóságokon múlik - tette hozzá Wray, arra biztatva őket, hogy "maradjanak éberek", és értesítsék az FBI-t és más hatóságokat, ha bármilyen "jelét látják annak, hogy valaki esetleg erőszakra mozgósít".



Az FBI vezetője nem hozott konkrét példákat a Hamász Izrael elleni meglepetésszerű támadása óta felmerült belföldi fenyegetésekre, másolókra vagy másra. Ehelyett általánosságban utalt a "külföldi terrorista szervezetekre, vagy az általuk inspiráltakra, illetve a saját faji gyűlöletük által motivált belföldi erőszakos szélsőségesekre", mint olyan egyenértékű fenyegetésre, amely felmenőik miatt valószínűleg egyének ellen irányul.



Wray beszéde egyike volt azon kevés nyilvános utalásoknak, amelyeket a 2021. január 6-i, 2021-es Capitoliumi zavargások óta tett egy olyan szélsőséges fenyegetésre, amelynek eredete esetleg az Egyesült Államokon kívülre nyúlik vissza. Az FBI igazgatója évek óta kitart amellett, hogy az amerikaiakat fenyegető elsődleges veszély a "fehér felsőbbrendűség". A fogalom Joe Biden elnöki kormányzása alatt egyre ködösebbé vált, és nemcsak az úgynevezett "radikális katolikusokra" terjedt ki, hanem az iskolai tanácsüléseken felszólaló szülőkre is, akik közül sok ellen az FBI terrorizmusellenes részlege nyomozást folytatott, mert a Covid-19 politikája, a gyermekeik tananyagába beillesztett LMBTQ-anyag és más vitás kérdések ellen emeltek szót, miután az igazságügyi minisztérium az iskolai tisztviselőkre nézve fenyegetésnek minősítette őket.



Az FBI és a Belbiztonsági Minisztérium kiemelte a "kormányzati túlkapásokra vonatkozó állításokat", mint ezen "hazai erőszakos szélsőségesek" motivációs tényezőjét.