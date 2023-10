Háború

Megkezdődött a gázai szárazföldi háború

Izrael megölte a Hamász egyik kulcsfontosságú parancsnokát, miközben továbbra is légicsapásokkal sújtja az ostromlott területet, és palesztinok ezrei menekülnek délre a teljes körű szárazföldi invázióra készülve.



Murad Abu Muradot, a terrorcsoport légi műveleteinek vezetőjét az elmúlt nap folyamán ölték meg, amikor vadászgépek csapást mértek egy műveleti központra - közölte szombaton az izraeli hadsereg.



Izrael pénteken 1,1 millió civilnek mindössze 24 órát adott arra, hogy az ország déli részébe meneküljön, beleértve Gáza város egészét. Az ENSZ kérte a lépés visszavonását, humanitárius válságra figyelmeztetve.



Személygépkocsikban, teherautókon és szekereken ülő családok zsúfolódtak össze a Gázavárosból dél felé vezető főúton. A Hamász médiahivatala szerint harci gépek csapást mértek a dél felé menekülő autókra, több mint 70 ember meghalt.



Izraeli katonai drónok a nap folyamán szórólapokat dobtak le, amelyekben azt követelték, hogy minden palesztint, beleértve a kórházban fekvő súlyos betegeket is, evakuálják az övezet északi felét, különben a katonai eszkaláció veszélyét kockáztatják. Szombaton bejelentették, hogy a gázaiak 10 és 16 óra között két főúton keresztül biztonságosan elmenekülhetnek.



Az IDF ezután indította el első "helyi" rajtaütéseit a területen, Merkava harckocsik oszlopait telepítve az elit csapatok mellé, hogy túszokat keressenek és "megtisztítsák a területet a terroristáktól és a fegyverektől".



Meg nem nevezett számú holttestet találtak, és tájékoztatták a halottak családjait - közölte az IDF.



Egy izraeli drón több olyan fegyverest is megölt, akik Libanonból próbáltak beszivárogni Izraelbe - tette hozzá a szervezet.

Murad Abu Muradot az elmúlt nap folyamán ölték meg, amikor vadászgépek csapást mértek a Hamász egyik műveleti központjára, ahonnan a csoport "légi tevékenységet" folytatott - közölte a hadsereg. A Hamász részéről nem érkezett azonnali megerősítés.



Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy az ország "soha nem fogja elfelejteni ezt az atrocitást", és figyelmeztetett, hogy "ez csak a kezdet" a terrorcsoport múlt szombati támadása után, amelyben legalább 1300 izraeli halt meg.



Továbbra is borzalmas jelenetek látnak napvilágot a lemészárolt csecsemőkről és családokról, miután Izrael könyörtelen támadást indított a Gázai övezet ellen, és eddig legalább 1900 embert ölt meg. Az ENSZ szerint 1300 épületet romboltak le.



Yoav Gallant izraeli védelmi miniszter hozzátette, hogy védelmi erői kiűzik a Hamászt "Gázából és a Földről", és "végleges változást fognak elérni" a területen.



Az IDF közleményében közölte, hogy "jelentős mértékben" fog tevékenykedni Gáza városán belül "az elkövetkező napokban", és közölte a palesztinokkal: "Csak akkor térhettek vissza Gázába, ha egy újabb, ezt engedélyező bejelentés születik".



A Hamász azt mondta az embereknek, hogy hagyják figyelmen kívül az evakuálási parancsot. A Gázában élő családok azzal szembesültek, hogy nem tudnak dönteni, hogy maradjanak vagy távozzanak, mivel sehol sincs biztonságos terület. Az izraeli csapások egész városrészeket tettek a földdel egyenlővé, és Gázát elzárták az élelmiszer-, víz- és orvosi ellátástól - mindezt gyakorlatilag teljes áramszünet mellett.



"Felejtsd el az élelmiszert, felejtsd el az áramot, felejtsd el az üzemanyagot. Az egyetlen aggodalom most az, hogy vajon túléled-e, hogy életben maradsz-e" - mondta Nebal Farsakh, a Palesztin Vörös Félhold szóvivője Gáza városában, miközben zokogásban tört ki.



Izraelt a nemzetközi jog megsértésével vádolták a hirtelen kiadott evakuálási parancs miatt, a segélyszervezetek pedig arra figyelmeztettek, hogy egy ilyen példa nélküli evakuálás lehetetlen. Az ENSZ sürgette Izraelt, hogy vonja vissza a követelést, és azt mondta, hogy annak "pusztító humanitárius következményei" lennének.



A világ vezetői összefogtak, hogy elítéljék Izrael sietős evakuálását a civil lakosságnak, amely egy hete szinte folyamatos bombázástól szenved.



Joe Biden amerikai elnök - aki továbbra is kitartóan támogatja Izraelt - sürgette Izraelt, hogy "ne tévessze szem elől azt a tényt, hogy a palesztinok túlnyomó többségének semmi köze a Hamászhoz és a Hamász megdöbbentő támadásaihoz". Oroszország - ritkán egyetértésben - Leningrád náci ostromához hasonlította Izrael gázai ostromát.