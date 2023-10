Háború

Izrael ellencsapásokat hajtott végre a Gázai övezetben és a libanoni határnál

A hadsereg polgári védelmi osztálya és a rendőrség közösen segélyközpontot és telefonos segélyvonalat nyitott az eltűntek családtagjai számára. 2023.10.08 08:18 MTI

Az izraeli hadsereg szombat éjjel és vasárnap reggel ellencsapásokat hajtott végre délen a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász és Iszlám Dzsihád terrorszervezet ellen, valamint északon a libanoni határnál - jelentette az izraeli hadsereg vasárnap reggel.



A közlemény szerint a hadsereg éjjel légicsapásokkal felszámolta az iszlamista Hamász terrorszervezet tíz, harcokhoz infrastruktúrát biztosító létesítményét, köztük a titkosszolgálati központját, és egy a szervezet légierejét szolgáló épületet.



Emellett lőtték a Hamász finanszírozására használt két bankfiókot, köztük a szervezet terrorista tevékenységének pénzügyeit segítő Iszlám Nemzeti Bankot, a szervezet első saját bankfiókját, az Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezet légifegyverek gyártására szolgáló létesítményét Gáza városában, és egy fegyverraktárat.



A hadsereg azt is bejelentette vasárnap reggel, hogy tüzet nyitottak Libanonban arra a területre, ahonnan néhány perccel korábban Izrael felé lövéseket adtak le az ország északi határvidékén.



Vasárnap reggel Dél-Libanonból rakétákat indítottak a Dov-hegy felé, melyekkel a hadsereg szerint egy olyan, a hegyen felállított nagy hatótávolságú radarberendezést próbáltak megsemmisíteni, amely a Libanonból és Szíriából érkező rakéták felderítését és nyomon követését szolgálja.



A hadsereg polgári védelmi osztálya és a rendőrség közösen segélyközpontot és telefonos segélyvonalat nyitott az eltűntek családtagjai számára. Éjjel már több tucat hozzátartozó hívása érkezett a repülőtér melletti központba, olyanoké, akik már több órája nem tudtak kapcsolatot teremteni szeretteikkel. Hozzátartozóik nem válaszoltak a telefonhívásokra és a kórházakban sem találták őket.



A hozzátartozók azonosításhoz szükséges adatokat közölnek a központ munkatársaival, illetve átadnak olyan tárgyakat - általában fogkeféket -, amelyekből DNS-mintát lehet venni.



Az Izraeli Nemzetbiztonsági Tanács jóváhagyta a Hamász katonai és kormányzati képességeinek megsemmisítését célzó lépéseket - közölte az izraeli miniszterelnöki hivatal vasárnap. Izrael ezen lépések keretében leállítja az áram-, üzemanyag- és áruszállítást Gázába.



Szombaton a Gázai övezetet uraló terrorszervezetek fegyveresei nagyszabású, több ezer lövedékből álló rakétatámadást indítottak Izrael ellen, és a határkerítésen áttörve az övezet határának közelében izraeli településekbe hatoltak be, ahol megöltek legkevesebb háromszáz izraelit, és megsebesítettek több mint ezernyolcszáz embert, akik közül háromszáznegyvenöten súlyos-életveszélyes állapotban vannak. Emellett a Gázai övezetbe hurcoltak több tucat túszt, köztük katonákat és civileket, nőket és gyermekeket is. A szombati volt a legvéresebb Izrael elleni támadás az ötven évvel korábbi jóm kipúri háború óta.