Románia

Mesterséges intelligenciát és kiberbiztonságot is oktatnak az új tanévben a kolozsvári BBTE-n

A román, magyar és német tagozattal, illetve angol nyelvű képzési programmal is rendelkező erdélyi egyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a digitális világ elvárásaihoz igazítsa oktatási kínálatát. 2023.09.21 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mesterséges intelligencia alapszak és kiberbiztonság mesterképző indul az új tanévtől a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen, mindkettő angol nyelven - írta szerdai közleményében a felsőoktatási intézmény.



A román, magyar és német tagozattal, illetve angol nyelvű képzési programmal is rendelkező erdélyi egyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a digitális világ elvárásaihoz igazítsa oktatási kínálatát, a két új szak is ennek eredménye.



Az egyetemen - Romániában elsőként - 50 diák tanulhat alapszakon angol nyelven a mesterséges intelligenciáról, eddig csak mester- vagy doktori képzésen volt erre lehetősége az informatikát végzett hallgatóknak. Az új szakot nagy érdeklődés övezte, nyolc jelentkező volt minden helyre - írták.



A közlemény arra emlékeztet, hogy a számítástechnika és az informatikai rendszerek tudományterületén a nemzetközi egyetemi rangsorok szerint a BBTE az első helyen áll az országban. Daniel David rektor szerint ez a vezető szerep késztette őket az új alapszak elindítására. Elmondta, hogy az egyetemnek több nemzetközi partnere is van e téren, például a Microsoft szoftvergyártó cég.



A BBTE az új tanévben kiberbiztonság mesterképzést is indít angol nyelven, ahol mintegy 40 romániai és külföldi diák folytatja tanulmányait. A Romániában szintén úttörőnek számító képzés egy év vendégoktatást is biztosít a hallgatóknak más európai egyetemeken. Az új képzési programot a kiberbiztonsági szakemberek iránti nagy igény szülte - közölték.



A BBTE vezetése júniusban jelentette be, hogy az október 2-án kezdődő 2023/2024-es tanévben számos új szakot indít alkalmazkodva a legújabb munkaerőpiaci elvárásokhoz. A magyar nyelvű képzések közül a digitális média szakot, illetve az üzleti és pénzügyi adatelemzést említették.