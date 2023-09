Történelem

Új dokumentumok cáfolják a Vatikán állításait a második világháborús zsidógyilkosságokról - média

A Corriere della Sera olasz napilap által szombaton közzétett levél szerint XII. Pius pápának beszámoltak a náci megszállás alatt álló Lengyelországban lévő belzeci haláltáborban zsidók ezreinek meggyilkolásáról. A Vatikán sokáig azt állította, hogy nem volt tisztában a holokauszt valódi mértékével.



A Pius titkárának címzett levelet Lothar Koenig német jezsuita pap írta 1942 decemberében, és nemrég fedezte fel egy vatikáni levéltáros.



A levélben a pap állítólag említést tesz egy SS által működtetett gázkamráról a lengyelországi belzeci haláltáborban, ugyanakkor utal az auschwitzi megsemmisítő táborra is.



Koenig állítólag leírja, hogy "naponta akár 6000 ember is meghal, különösen lengyelek és zsidók" a belzeci "kohókban".



Nem világos, hogy Pius valaha is elolvasta-e Koenig levelét. A pápa azonban még 1942-ben, ugyanebben a hónapban leveleket kezdett kapni brit és lengyel követektől, akik arról tájékoztatták, hogy addigra már akár egymillió zsidót is meggyilkoltak Lengyelországban a náci rezsim tagjai.



A pápa két héttel Koenig levelének kézhezvétele után tartott beszédében felszólalt a "vétlen" emberek "százezreinek nemzetiségük vagy fajuk" miatt történő meggyilkolása ellen. A beszédben nem nevezte meg e gyilkosságok elkövetőit vagy áldozatait.



Pius kritikusai régóta azzal érvelnek, hogy a pápa nem tett eleget a holokauszt tudatosításáért, és hogy túlságosan óvatosan nyilatkozott a témában. Támogatói szerint a Szentszék semlegessége kötötte, és diplomáciai csatornákon keresztül dolgozott azon, hogy akár 800 000 zsidó életét megmentse.



Emellett Koenig állítólag könyörgött Pius titkárának, hogy ne hozza nyilvánosságra levelének tartalmát, mert attól félt, hogy a náci hatóságok megölik őt és ellenálló forrásait.



A háború után Piusnak a Zsidó Világtanács vezetője, Dr. Leon Kubowitzky egy pénzösszeget nyújtott át "a Szentszéknek a zsidók fasiszta és náci üldöztetéstől való megmentésében végzett munkája elismeréseként". Kitüntette őt Golda Meir és Moshe Sharett izraeli miniszterelnökök, valamint Yitzhak HaLevi Herzog főrabbi is.



Koenig levelét és további pápasági levelezését a jövő hónapban a római Pápai Gergely Egyetemen vitatják meg. A konferencián részt vesznek az izraeli Yad Vasem holokausztkutató intézet, az amerikai holokauszt-emlékhely, valamint az izraeli és az amerikai nagykövetség képviselői - jelentette szombaton az Associated Press.